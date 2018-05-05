Найепатажніший український боксер Денис Берінчик – відзначає ювілей

За неповні три роки Денис провів вісім професійних поєдинків

5 травня виповнюється 30 років зірці українського боксу Денису Берінчику. Він народився 5 травня 1988 року в Краснодоні Луганської області. Спортивні коментатори його відносять до «золотого покоління» українського боксу разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченко та Олександром Гвоздиком. Перший значний успіх Дениса Берінчика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Берінчик. Фото: Інтер

За неповні три роки Денис провів вісім професійних поєдинків

5 травня виповнюється 30 років зірці українського боксу Денису Берінчику.

Він народився 5 травня 1988 року в Краснодоні Луганської області. Спортивні коментатори його відносять до «золотого покоління» українського боксу разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченко та Олександром Гвоздиком.

Перший значний успіх Дениса Берінчика – срібна медаль Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Після завершення бою, Берінчик, як і його близький друг Олександр Усик, станцював гопак. Цей танець – сама «безневинна витівка» боксера на рингу. У серпні 2015 роки Денис Берінчик провів перший професійний бій. І зразу почав дивувати публіку театральними дійствами. То він виходив у костюмі козака, то гладіатора, то мотоцикліста і навіть Ведмедика – символу Олімпійських ігор 1980 року. «У мене багато олімпійських ведмедиків, і я теж олімпійський ведмедик», – розповів боксер про своє захоплення.

За неповні три роки Денис провів вісім професійних поєдинків, в п'яти з них бій закінчив нокаутом суперника.

«Мені ще багато кроків до звання чемпіона світу, але я до цього йду», – сказав боксер в інтерв'ю телеканалу «Інтер». Програма «Ранок з Інтером з 7.00 до 10.30» зібрала найепатажніші виходи висхідної зірки українського боксу на ринг.

Найближчий значущий поєдинок для українських уболівальників – бій кращого боксера 2017 року Василя Ломаченка з Хорхе Лінаресом. Василь спробує відібрати у венесуельського боксера титул чемпіона світу за версією WBA. Початок прямої трансляції поєдинку в програмі «Великий бокс» на телеканалі «Інтер» 13 травня, о 2:00.

А перед поєдинком, о 0:15 «Інтер» покаже прем'єру документального проекту власного виробництва про Василя Ломаченко – «Боксер року». Бій буде показаний в повторі на «Інтері» 13 травня о 7:00.