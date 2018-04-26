Найкраща пауерліфтерка України Соловйова отримала сертифікат на квартиру у Києві (фото)
- 26 Квiтня, 10:51
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Лариса отримала цей сертифікат з рук Віталія Кличка
Мер столиці Віталій Кличко взяв участь у всеукраїнській церемонії нагородження «Зірки спортивного року» та вручив нагороду у номінації «Спортсменка року».
Нею стала Лариса Соловйова – спортсменка з пауерліфтингу та лідер збірної України на Всесвітніх іграх 2017 року, інформує прес-служба очільника Києва.
Під час церемонії нагородження Віталій Кличко зазначив, що прийшов не з пустими руками, та подарував Ларисі сертифікат на квартиру у Києві.
«Я дуже вдячний всім вам. Своїми перемогами ви прославляєте Україну. І доводите, що тут живуть талановиті та цілеспрямовані люди. Сильні тілом та духом», - сказав мер Києва.
Кличко також підкреслив що Лариса Соловйова – єдина у світі спортсменка, яка вигравала Всесвітні ігри чотири рази поспіль.
Нагадаємо, на останніх Всесвітніх іграх Ларису відзначили нагородою у номінації «Найкращий спортсмен Всесвітніх ігор-2017».