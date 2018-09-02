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    Невдалий вечір для Коноплянки: «Шальке» програє, Євгена вилучено

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    Фото взяте з ресурсу Football.ua - Невдалий вечір для Коноплянки: «Шальке» програє, Євгена вилучено
    Фото взяте з ресурсу Football.ua

    Клуб із Гельзенкірхена зазнав другої поразки у двох стартових матчах «Бундесліги»

    Євген дуже невдало дебютував у новому розіграші чемпіонату.
    «Шальке» у рамках другуо туру чемпіонату Німеччини зізнав поразки від «Герти» з рахунком 0: 2.
    У стартовому складі «кобальтових» з'явився українець Євген Коноплянка. Для нього цей матч став дебютним у новому сезоні «Бундесліги».

    Утім, це не допомогло його команді здобути сприятливий результат. На 13-й хвилині господарі втратили чудову можівість відкрити рахунок у протистоянні - Даніель Каліджурі не зумів переграти голкіпера «Герти» з пенальті.


    Долю протистояння вирішив Онджей Дуда. Півзахіснік берлінців двічі розписався у воротах «Шальке», і приніс, таким чином, своїй команді три очки. Голи були забиті на 15-й та 90-й хвилинах гри.


    Що стосується Коноплянки, то він відіграв майже увесь матч. На 90 хвилині зустрічі українець отримав овід головного арбітра пряму червону картку за грубе порушення.

    Джерело: tsn.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євген Коноплянка
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