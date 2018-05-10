Неймар натякнув на перехід в новий клуб?

Бразилець начебто прагне покинути «Парі Сен-Жермен» вже цього літа

Нападник ПСЖ Неймар, якого тривалий час сватають у «Реал», знову спровокував чутки про свій можливий перехід у мадридський клуб. 26-річний бразилець почав стежити у Instagram за капітаном «Реала» Серхіо Рамосом, який нещодавно заявив, що підписав би екс-форварда «Барселони» без жодних вагань. Іспанські ЗМІ



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Неймар. Фото: Getty Images

Бразилець начебто прагне покинути «Парі Сен-Жермен» вже цього літа

Нападник ПСЖ Неймар, якого тривалий час сватають у «Реал», знову спровокував чутки про свій можливий перехід у мадридський клуб.

26-річний бразилець почав стежити у Instagram за капітаном «Реала» Серхіо Рамосом, який нещодавно заявив, що підписав би екс-форварда «Барселони» без жодних вагань.

Іспанські ЗМІ вважають, що Неймар таким чином намагається підлити масла у вогонь та пришвидшити свій відхід з «Парі Сен-Жермен».

Раніше повідомлялось, що Неймар вже двічі зустрічався з представниками «Реала». Бразилець начебто прагне покинути «Парі Сен-Жермен» вже цього літа.

Джерело: Футбол 24