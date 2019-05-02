«Нім» про 600 голів Мессі: він жодного разу не забив в наші ворота



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Ліонель Мессі

Всього у складі «Барселони» Мессі провів 683 матчі. Свій перший гол за клуб він забив у ворота «Альбасете» рівно 14 років тому - 1 травня 2005 року

Французький клуб «Нім» в соціальній мережі опублікував жартівливе повідомлення, адресоване нападнику «Барселони» Ліонелю Мессі. Форвард, зробивши дубль у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з «Ліверпулем», забив 600-й гол в іграх за каталонський клуб.

«600 голів і жодного в наші ворота», - йдеться в офіційному Twitter французької команди.

Всього у складі «Барселони» Мессі провів 683 матчі. Свій перший гол за клуб він забив у ворота «Альбасете» рівно 14 років тому - 1 травня 2005 року.

У нинішньому сезоні на клубному рівні аргентинський футболіст взяв участь в 46 матчах, відзначився 48 результативними ударами і 22 гольовими передачами. Він очолює гонку бомбардирів в Прімері і Лізі чемпіонів.

Джерело: Чемпионат.com