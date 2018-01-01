Норвжека Бьорген здобула останнє золото Олімпійських Ігор-2018

Спортсменка в 37-річному віці в блискучому стилі виграла свою останню олімпійську гонку

Останнє золото Олімпіади-2018 завоювала норвезька лижниця Маріт Бьорген. За традицією останній комплект нагород Олімпіади було розіграно в лижному марафоні - цього разу серед жінок, які змагалися на дистанції 30 км класикою. І боротьби сьогодні не вийшло. Уже в кінці першої третини дистанції Маріт Бьорген пішла в атаку. Спочатку зачепитися за



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Маріт Бьорген. Фото: Getty Images

Спортсменка в 37-річному віці в блискучому стилі виграла свою останню олімпійську гонку

Останнє золото Олімпіади-2018 завоювала норвезька лижниця Маріт Бьорген.

За традицією останній комплект нагород Олімпіади було розіграно в лижному марафоні - цього разу серед жінок, які змагалися на дистанції 30 км класикою.

І боротьби сьогодні не вийшло. Уже в кінці першої третини дистанції Маріт Бьорген пішла в атаку. Спочатку зачепитися за неї спробувала Шарлотт Калла, але в підсумку за це шведка поплатилася. А Бьорген продовжила нарощувати свою перевагу, яка досягала 2 хвилин.

Під кінець Маріт дозволила собі трохи скинути швидкість, але все одно завоювала своє восьме олімпійське золото в кар'єрі. Справжній розгром від Королеви, яка в 37-річному віці в блискучому стилі виграла свою останню олімпійську гонку.

Не обійшлося сьогодні і без неприємної події з відтінком скандалу. Тереза Штадлобер пішла в атаку з групою переслідувачів, і виглядала явним фаворитом в боротьбі за срібло. Однак на одному зі спусків вона поїхала не в той поворот, втративши на цьому більше хвилини. Залишається лише запитати організаторів, чому цей поворот не був перекритим.

В результаті деморалізована австрійка фінішувала лише 9-ю. А срібло завоювала Кріста Пармакоскі - на рахунку фінки медаль в кожній дистанційній гонці нинішніх Ігор. На початку гонки вона відчувала себе не кращим чином, однак зуміла дуже добре розкластися по дистанції.

Через невдачу Штадлобер бронзу між собою розігрували Стіна Нільссон і Інгвільд Остберг. Найсильнішою в цій боротьбі виявилося шведка, в черговий раз довівши, якого відчутного прогресу вона домоглася в дистанційних видах.

Шарлотт Калла напевно пошкодувала про те, що спробувала всидіти за Бьорген. На другій половині дистанції вона була в кризі і в підсумку фінішувала лише п'ятою. На початку гонки падала Джессіка Діггінс, якій довелося наздоганяти групу лідерів. В результаті американка фінішувала лише сьомою - в будь-якому випадку відмінний результат в гонці.

Українка Тетяна Антипенко посіла 38-е місце, програвши 16 хвилин норвежці Бьорген.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижні перегони

Жінки, 30 км

1. Маріт Бьорген (Норвегія) 1:22:17.6

2. Кріста Пармакоскі (Фінляндія) +1:49.5

3. Стіна Нільссон (Швеція) +1:58.9

...

38. Тетяна Антипенко (Україна) +15:59.7

Джерело: sportarena.com