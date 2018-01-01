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    Один з лідерів «Шахтаря» до літа залишиться в донецькому клубі

    Фред поки не вирішив, де продовжить свою кар'єру
    Мета суперклубів з Манчестера бразилець «Шахтаря» Фред залишиться в донецькому клубі до кінця сезону і не буде зараз підписувати контракт з новою командою. Про це інформує авторитетне видання Daily Mail. «Манчестер Сіті» зараз переключився з Фреда на Ріяда Мареза, але готовий купити бразильця в кінці сезону. При цьому
    • Сьогодні, 19:43
    • Розсилка
    Фред. Фото: Getty Images
    Фред. Фото: Getty Images

    Фред поки не вирішив, де продовжить свою кар'єру

    Мета суперклубів з Манчестера бразилець «Шахтаря» Фред залишиться в донецькому клубі до кінця сезону і не буде зараз підписувати контракт з новою командою.

    Про це інформує авторитетне видання Daily Mail.

    «Манчестер Сіті» зараз переключився з Фреда на Ріяда Мареза, але готовий купити бразильця в кінці сезону.

    При цьому англійці погодилися сплатити необхідну «Шахтарю» суму.

    Представники «гірників» двічі літали в Манчестер, щоб обговорити перехід Фреда.

    Але в підсумку було вирішено, що півзахисник не змінюватиме клубну прописку як мінімум до літа.

    Поки ж «Сіті» підготував вже третю заявку на Мареза - зараз цінник зріс до 60 мільйонів фунтів.

    Джерело: Террикон

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