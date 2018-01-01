Один з лідерів «Шахтаря» до літа залишиться в донецькому клубі
- Сьогодні, 19:43
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Фред. Фото: Getty Images
Фред поки не вирішив, де продовжить свою кар'єру
Мета суперклубів з Манчестера бразилець «Шахтаря» Фред залишиться в донецькому клубі до кінця сезону і не буде зараз підписувати контракт з новою командою.
Про це інформує авторитетне видання Daily Mail.
«Манчестер Сіті» зараз переключився з Фреда на Ріяда Мареза, але готовий купити бразильця в кінці сезону.
При цьому англійці погодилися сплатити необхідну «Шахтарю» суму.
Представники «гірників» двічі літали в Манчестер, щоб обговорити перехід Фреда.
Але в підсумку було вирішено, що півзахисник не змінюватиме клубну прописку як мінімум до літа.
Поки ж «Сіті» підготував вже третю заявку на Мареза - зараз цінник зріс до 60 мільйонів фунтів.
Джерело: Террикон