Один з лідерів «Шахтаря» до літа залишиться в донецькому клубі

Фред поки не вирішив, де продовжить свою кар'єру

Мета суперклубів з Манчестера бразилець «Шахтаря» Фред залишиться в донецькому клубі до кінця сезону і не буде зараз підписувати контракт з новою командою. Про це інформує авторитетне видання Daily Mail. «Манчестер Сіті» зараз переключився з Фреда на Ріяда Мареза, але готовий купити бразильця в кінці сезону. При цьому



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Фред. Фото: Getty Images

Фред поки не вирішив, де продовжить свою кар'єру

Мета суперклубів з Манчестера бразилець «Шахтаря» Фред залишиться в донецькому клубі до кінця сезону і не буде зараз підписувати контракт з новою командою.

Про це інформує авторитетне видання Daily Mail.

«Манчестер Сіті» зараз переключився з Фреда на Ріяда Мареза, але готовий купити бразильця в кінці сезону.

При цьому англійці погодилися сплатити необхідну «Шахтарю» суму.

Представники «гірників» двічі літали в Манчестер, щоб обговорити перехід Фреда.

Але в підсумку було вирішено, що півзахисник не змінюватиме клубну прописку як мінімум до літа.

Поки ж «Сіті» підготував вже третю заявку на Мареза - зараз цінник зріс до 60 мільйонів фунтів.

Джерело: Террикон