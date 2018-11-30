Один з пілотів Формули-1 у 2019 році працюватиме відразу з трьома командами



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Естебан Окон Фото: Sutton Images

Окон і з Mercedes, і з командами-клієнтами

Естебан Окон розповів, що у 2019 році, крім виконання обов’язків резервного гонщика Mercedes, працюватиме і з командами-клієнтами німецького виробника.

Француз втратив місце у Force India по закінченні цьогорічного сезону і не зміг знайти місце в іншій команді Формули-1 на 2019 рік.

Наступний сезон він проведе в ролі резервного пілота Mercedes. За чутками, він має повернутися до пелотону у 2020-му, замінивши Валттері Боттаса.

Проте підтримка Mercedes може означати, що 22-річний француз працюватиме не лише із заводською командою Ф1, але і з клієнтами німецького виробника – Force India та Williams.

«Звісно, завжди краще брати участь у перегонах, аніж не робити цього, але в мене буде багато роботи, - зазначив він в інтерв’ю Auto Hebdo. – Схоже, мені доведеться працювати ще більше, ніж раніше. Я відвідаю всі Гран Прі та працюватиму на симуляторі, а команда спробує забезпечити мені якнайбільше часу на трасі».

«Можливо, я також візьму участь у тестах із Force India та Williams. У Mercedes продовжують підтримувати мене і вірити у мою кар’єру в Гран Прі, тому сподіваюся, що все це спрацює», - додав він.

Джерело: ua.Motorsport.com