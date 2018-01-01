Одноклубник Зінченка назвав трьох гравців, які перебувають на одному рівні з Мессі

Футболіст зробив неочікувану заяву

Атакувальний хавбек «Манчестер Сіті» Лерой Сане зробив доволі несподівану заявку про конкурентів Лео Мессі. Футболіст вважає себе набагато слабшим за найкращих гравців планети. «Лише декілька гравців у всьому світі перебувають на одному рівні з Мессі: Лео, Неймар, Роналду та Азар зараз недосяжні для інших футболістів. Озіл та



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Лерой Сане. Фото: ФК Манчестер Сіті

Футболіст зробив неочікувану заяву

Атакувальний хавбек «Манчестер Сіті» Лерой Сане зробив доволі несподівану заявку про конкурентів Лео Мессі.

Футболіст вважає себе набагато слабшим за найкращих гравців планети.

«Лише декілька гравців у всьому світі перебувають на одному рівні з Мессі: Лео, Неймар, Роналду та Азар зараз недосяжні для інших футболістів. Озіл та Кавані також добилися неймовірних результатів», - сказав Сане.

«Зараз я перебуваю далеко від рівня цих гравців. Мені потрібно навчитись діяти на полі без зайвого тягару, насолоджуватись футболом. Перед кожним матчем я не ставлю перед собою якихось конкретних цілей. Я просто намагаюся покладатись на свій розум, а далі все виходить само собою», - продовжив він.

Лерой Сане розповів, як він прийняв рішення піти у «Манчестер Сіті».

«Коли мені зателефонував Пеп та сказав, що хоче бачити мене у своїй команді, я відразу знав, як вчинити. Я стежив за ним у «Барселоні» та «Баварії». Також я поговорив з Кімміхом і він сказав мені: «Якщо тобі телефонує Гвардіола та запрошує у свою команду, погоджуйся», – сказав Сане в інтерв'ю Die Welt.