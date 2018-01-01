Офіційно: «Динамо» оголосило про підписання угоди з перуанцем Самбрано

Чутки нарешті отримали офіційне підтвердження від київського клубу

Футбольний клуб «Динамо» підписав контракт з перуанським центральним захисником Карлосом Самбрано. Попередніми клубами Карлоса є німецькі «Шальке-04», «Санкт-Паулі» й «Айнтрахт», російський «Рубін», а також грецький ПАОК, інформує офіційний сайт київського клубу. У складі національної



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Карлос Самбрано у футболці збірної Перу

Чутки нарешті отримали офіційне підтвердження від київського клубу

Футбольний клуб «Динамо» підписав контракт з перуанським центральним захисником Карлосом Самбрано.

Попередніми клубами Карлоса є німецькі «Шальке-04», «Санкт-Паулі» й «Айнтрахт», російський «Рубін», а також грецький ПАОК, інформує офіційний сайт київського клубу.

У складі національної збірної Перу дебютував у 18-річному віці. Відтоді провів за збірну 43 матчі.

У нинішньому сезоні провів за ПАОК шість поєдинків у грецькій суперлізі та дві у Кубку Греції.

Самбрано Очандарте Карлос Аугусто (10.07.1989) народився у Кальяо, Перу. Зріст: 185 см. Позиція – центральний захисник.

Карлос вибрав номер 2, який останнім часом був вільним. Останнім, хто виступав у складі першої команди «Динамо» з «двійкою» на футболці, був бразилець Даніло Сілва, який покинув клуб у березні минулого року.

Карлос – перший перуанець в історії «Динамо». За всю історію чемпіонатів України у реєстрі легіонерів значиться всього п’ять перуанців, але наразі ніхто з них вже не грає у Прем'єр-лізі.