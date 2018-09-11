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    Офіційно. Райкконен підписав дворічну угоду із Sauber

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    Кімі Райкконен - Офіційно. Райкконен підписав дворічну угоду із Sauber
    Кімі Райкконен

    Швейцарська стайня підтвердила, що наступні два кроки Кімі проведе в її складі

    Після оголошення про вихід Кімі Райкконена з Ferrari наприкінці 2018 року, фін повідомив, що наступні два сезони Формули-1 проведе у команді Sauber.

    Одразу після офіційної заяви Скудерії в інстаграмі Кімі Райкконена з’явилася інформація про дворічну угоду з Sauber – командою, у складі якої він дебютував у Формулі-1 у 2001 році.

    «Здогадайтеся, хто повернувся? Попереду два роки із Sauber! Дивовижні відчуття – повернутися туди, де все починалося!», - йдеться у підпису до поста.

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    Guess who’s back?! Next two years with @sauberf1team ahead! Feels extremely good to go back where it all began!

    Публикация от Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen)

    У свою чергу, швейцарська стайня підтвердила, що наступні два кроки Кімі проведе в її складі.

    Джерело: ua.Motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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