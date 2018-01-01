Офіційно. Збірна України з футболу зіграє товариський матч з Японією

Матч відбудеться наприкінці березня

Товариський поєдинок Японія — Україна відбудеться 27 березня в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Матч буде проведено у бельгійському Льєжі на стадіоні «Моріс Дюфран», який є домашньою ареною місцевого «Стандарду». Останньої серйозної



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Матч відбудеться наприкінці березня

Товариський поєдинок Японія — Україна відбудеться 27 березня в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Матч буде проведено у бельгійському Льєжі на стадіоні «Моріс Дюфран», який є домашньою ареною місцевого «Стандарду».

Останньої серйозної реконструкції ця арена, яка може вмістити на своїх трибунах трохи більше 30 тисяч глядачів, зазнала у 1999 році, напередодні Євро-2000, яке відбувалося в Бельгії та Нідерландах.

Додамо, що це буде третя зустріч збірної України з японцями.

21 березня 2002 року в Осаці наша команда програла — 0:1, а 12 жовтня 2005 року у Києві взяла своєрідний реванш — 1:0.

Варто також зазначити, що збірна Японії є учасником фінальної стадії ЧС-2018.

На груповому етапі вона зустрінеться з Колумбією, Польщею та Сенегалом.