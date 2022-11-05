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Олег Блохін святкує свій 70-й день народження

Альона Боженко
glavcom.ua
Олег Блохін святкує свій 70-й день народження
Олег Блохін святкує 70-річчя
фото: Олег Блохін

Футбольну кар'єру Блохін розпочав у юнацькій команді київського «Динамо»

Легенда українського футболу, колишній зірковий нападник київського «Динамо», володар «Золотого м’яча»-1975 Олег Блохін сьогодні, 5 листопада, святкує 70-річний ювілей.

Народився Олег Блохін 5 листопада 1952 в Києві у спортивній сім'ї. Мати, Катерина Адаменко, була відомою легкоатлеткою, батько працював у Київській обласній раді спортивного товариства «Трудові резерви». Матері дуже хотілося, щоб син теж став легкоатлетом, але він з дитинства обрав футбол.

Олег Блохін святкує свій 70-й день народження фото 1
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Олег Блохін святкує свій 70-й день народження фото 2
champion.com.ua

Футбольну кар'єру розпочав у юнацькій команді київського «Динамо». Вихованець школи «Динамо» (Київ) з 1962 року (перший тренер — Олександр Леонідов). Вже в ті роки він умів відмінно тримати м'яч, сміливо йти у прорив, завдавати сильні й точні удари по воротах. Талант голеадора був помічений, і Блохіна взяли в дубль.

У 1969-1988 рр. нападник виступав у складі київського «Динамо». Загалом за «синьо-білих» Блохін провів 513 матчів, відзначившись 236-ма голами. З цим показником він з відривом лідирує в списку найкращих бомбардирів киян, випереджаючи другого Сергія Реброва на 73 м’ячі.

Олег Блохін святкує свій 70-й день народження фото 3

Окрім «Динамо» Олег Володимирович на заході своєї кар’єри виступав за австрійський «Фортверс» та кіпрський «Аріс Лімасол».

Блохін ставав володарем «Золотого м’яча» у 1975-му році. Також у його активі статус дев’ятиразового українського гравця року. Окрім цього він двічі вигравав Кубок Кубків, стільки ж ставав бронзовим призером Олімпіади і також одного разу здобував Суперкубок УЄФА.

Його фірмовим стилем були індивідуальні сольні проходи на величезній швидкості, найчастіше по лівому краю, які залишали не у справ спочатку захисників та воротарів суперника. Але разом з тим Блохін був універсальним гравцем, часто грав не тільки на лівому краю, але і в центрі атаки. Однак, при всій своїй любові до індивідуальних проходів, Олег був командним гравцем і чітко взаємодіяв з партнерами.

Олег Блохін святкує свій 70-й день народження фото 4

Найкрасивіший гол у кар'єрі, на його погляд, був забитий московському «Динамо» в падінні через себе  у кубковому матчі 1973 року. Через п'ять років він забив «Чорноморцю» п'ятою, а ще через рік кишинівському «Ністру» прямим ударом з кутового.

Також у футбольній кар'єрі Блохіна була і тренерська сходинка. Разом із збірною України він доходив до 1/4 фіналу ЧС-2006. Окрім «синьо-жовтих» Блохін був наставником і в клубах: «Динамо», «Олімпіакос», ПАОК, АЕК та «Іконіс».

Олег Блохін святкує свій 70-й день народження фото 5

Не оминула спортсмена і політика. На виборах 2006 року Блохін балотувався у Верховну Раду під № 10 списку Опозиційного блоку «Не так!», сформованого на базі СДПУ(о). Блок не зміг подолати 3-відсотковий прохідний бар'єр, набравши лише 1,01 % голосів виборців

Теги: Олег Блохін ювілей

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