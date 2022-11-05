Олег Блохін святкує свій 70-й день народження

Футбольну кар'єру Блохін розпочав у юнацькій команді київського «Динамо»

Легенда українського футболу, колишній зірковий нападник київського «Динамо», володар «Золотого м’яча»-1975 Олег Блохін сьогодні, 5 листопада, святкує 70-річний ювілей.

Народився Олег Блохін 5 листопада 1952 в Києві у спортивній сім'ї. Мати, Катерина Адаменко, була відомою легкоатлеткою, батько працював у Київській обласній раді спортивного товариства «Трудові резерви». Матері дуже хотілося, щоб син теж став легкоатлетом, але він з дитинства обрав футбол.

Футбольну кар'єру розпочав у юнацькій команді київського «Динамо». Вихованець школи «Динамо» (Київ) з 1962 року (перший тренер — Олександр Леонідов). Вже в ті роки він умів відмінно тримати м'яч, сміливо йти у прорив, завдавати сильні й точні удари по воротах. Талант голеадора був помічений, і Блохіна взяли в дубль.

У 1969-1988 рр. нападник виступав у складі київського «Динамо». Загалом за «синьо-білих» Блохін провів 513 матчів, відзначившись 236-ма голами. З цим показником він з відривом лідирує в списку найкращих бомбардирів киян, випереджаючи другого Сергія Реброва на 73 м’ячі.

Окрім «Динамо» Олег Володимирович на заході своєї кар’єри виступав за австрійський «Фортверс» та кіпрський «Аріс Лімасол».

Блохін ставав володарем «Золотого м’яча» у 1975-му році. Також у його активі статус дев’ятиразового українського гравця року. Окрім цього він двічі вигравав Кубок Кубків, стільки ж ставав бронзовим призером Олімпіади і також одного разу здобував Суперкубок УЄФА.

Його фірмовим стилем були індивідуальні сольні проходи на величезній швидкості, найчастіше по лівому краю, які залишали не у справ спочатку захисників та воротарів суперника. Але разом з тим Блохін був універсальним гравцем, часто грав не тільки на лівому краю, але і в центрі атаки. Однак, при всій своїй любові до індивідуальних проходів, Олег був командним гравцем і чітко взаємодіяв з партнерами.

Найкрасивіший гол у кар'єрі, на його погляд, був забитий московському «Динамо» в падінні через себе у кубковому матчі 1973 року. Через п'ять років він забив «Чорноморцю» п'ятою, а ще через рік кишинівському «Ністру» прямим ударом з кутового.

Також у футбольній кар'єрі Блохіна була і тренерська сходинка. Разом із збірною України він доходив до 1/4 фіналу ЧС-2006. Окрім «синьо-жовтих» Блохін був наставником і в клубах: «Динамо», «Олімпіакос», ПАОК, АЕК та «Іконіс».

Не оминула спортсмена і політика. На виборах 2006 року Блохін балотувався у Верховну Раду під № 10 списку Опозиційного блоку «Не так!», сформованого на базі СДПУ(о). Блок не зміг подолати 3-відсотковий прохідний бар'єр, набравши лише 1,01 % голосів виборців