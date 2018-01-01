Олександр Усик битиметься за два пояси у важкій вазі

У січні виповнюється рівно 10 років програмі «Великий бокс»

27 січня український боксер Олександр Усик битиметься з латишем Майрісом Брієдісом. На кону – два пояси, якими володіють боксери. Олександр Усик – чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO, Майріс Брієдіс – за версією WBC. Поєдинок транслюватиме телеканал «Інтер», початок о 22.15. У січні виповнюється рівно 10



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Брієдіс та Усик на прес-конференції

У січні виповнюється рівно 10 років програмі «Великий бокс»

27 січня український боксер Олександр Усик битиметься з латишем Майрісом Брієдісом.

На кону – два пояси, якими володіють боксери.

Олександр Усик – чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO, Майріс Брієдіс – за версією WBC.

Поєдинок транслюватиме телеканал «Інтер», початок о 22.15.

У січні виповнюється рівно 10 років програмі «Великий бокс», в рамках якої транслюються поєдинки топових українських боксерів.

В ювілейному випуску «Великого боксу» ведучий проекту Роман Кадемін разом з експертами та зірковими гостями згадають про найяскравіші боксерські поєдинки, які показував «Інтер», найцікавіші інтерв'ю і гостей у студії програми.

А також поговорять про найважливіші події в українському боксі за останні десять років.

«Бокс на «Інтері» – це не просто спортивна програма. Це проект, який дає можливість глядачеві в прямому ефірі вболівати за наших спортсменів, співпереживати в момент бою, відчувати почуття гордості під час перемоги, радіти їх досягненням і успіхам. Багато років ми стежили за поєдинками братів Кличко – Володимира і Віталія», – говорить керівник редакції спортивних програм телеканалу «Інтер» Сергій Долбилов

«Зараз з'явилося нове покоління, яке фактично перейняло у них естафетну паличку, – Василь Ломаченко та Олександр Усик, а також локальні, але не менш яскраві перемоги Віктора Постола, В'ячеслава Сенченка та інших боксерів. За 10 років було багато яскравих подій і боксерських поєдинків, співучасниками яких завдяки «Великому боксу» ставали глядачі «Інтера», - додав він.

Не пропустіть ювілейний випуск «Великого боксу» і трансляцію одного з найочікуваніших боїв цього року – 27 грудня о 22:15 на телеканалі «Інтер».