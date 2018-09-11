«Олімпік» підписав контракт з колишнім футболістом «Дніпра»



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Сергій Політило. Фото ФК «Олімпік»

Сергій Політило перебрався у донецький колектив

Паузу у чемпіонаті «Олімпік» заповнив не тільки збором у Харкові, але і підписав кваліфікованого футболіста.

Гравцем донецького клубу став досвідчений Сергій Політило, інформує офіційний сайт команди.

З хавбеком підписаний контракт строком до 30 листопада 2019 року. Сергій вибрав собі ігровий номер 8.

Політило народився 9 cічня 1989 року у Нововолинську (Волинська обл.). Зріст / вага: 165/63. Амплуа: опорний півзахисник

Попередні клуби: «Чорноморець», «Дністер», «Дніпро», «Волинь», «Окжетпес» (Казахстан), «Демірспор» (Туреччина).

Новачок «Олімпіка» народився на Волині, але є вихованцем столичного футболу. Починав свій шлях у РВУФК, а у 17 років перебрався до Одеси.

У складі «Чорноморця» став одним з кращих півзахисників УПЛ, вийшов у фінал Кубка України, після чого отримав запрошення перейти у «Дніпро». З дніпрянами спробував свої сили у Лізі Європи та кваліфікації Ліги чемпіонів.

Пограв у «Волині», де був капітаном команди, казахстанському «Окжетпес», а останнім часом виступав за турецький «Демірспор».

Свого часу залучався до ігор різних юнацьких збірних України. В українській Прем'єр-лізі провів 148 матчів і забив п'ять голів.