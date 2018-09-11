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    «Олімпік» підписав контракт з колишнім футболістом «Дніпра»

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    Сергій Політило. Фото ФК &laquo;Олімпік&raquo; - «Олімпік» підписав контракт з колишнім футболістом «Дніпра»
    Сергій Політило. Фото ФК «Олімпік»

    Сергій Політило перебрався у донецький колектив

    Паузу у чемпіонаті «Олімпік» заповнив не тільки збором у Харкові, але і підписав кваліфікованого футболіста.

    Гравцем донецького клубу став досвідчений Сергій Політило, інформує офіційний сайт команди.

    З хавбеком підписаний контракт строком до 30 листопада 2019 року. Сергій вибрав собі ігровий номер 8.

    Політило народився 9 cічня 1989 року у Нововолинську (Волинська обл.). Зріст / вага: 165/63. Амплуа: опорний півзахисник

    Попередні клуби: «Чорноморець», «Дністер», «Дніпро», «Волинь», «Окжетпес» (Казахстан), «Демірспор» (Туреччина).

    Новачок «Олімпіка» народився на Волині, але є вихованцем столичного футболу. Починав свій шлях у РВУФК, а у 17 років перебрався до Одеси.

    У складі «Чорноморця» став одним з кращих півзахисників УПЛ, вийшов у фінал Кубка України, після чого отримав запрошення перейти у «Дніпро». З дніпрянами спробував свої сили у Лізі Європи та кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Пограв у «Волині», де був капітаном команди, казахстанському «Окжетпес», а останнім часом виступав за турецький «Демірспор».

    Свого часу залучався до ігор різних юнацьких збірних України. В українській Прем'єр-лізі провів 148 матчів і забив п'ять голів.

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