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    «Олімпік» підписав контракти з трьома новими футболістами

    Гравці разом з донецьким клубом вирушили на другий турецькій збір
    Екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка» Про це розповів головний тренер Роман Санжар. «З Пасічами ми уклали контракти. З Сергієм Куліничем також прийшли до спільного знаменника в переговорах і підписали з ним
    • Сьогодні, 17:52
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    Сергій Кулінич. Фото: ФК Олімпік
    Сергій Кулінич. Фото: ФК Олімпік

    Гравці разом з донецьким клубом вирушили на другий турецькій збір

    Екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка»

    Про це розповів головний тренер Роман Санжар.

    «З Пасічами ми уклали контракти. З Сергієм Куліничем також прийшли до спільного знаменника в переговорах і підписали з ним угоду», - повідомив тренер донецького клубу.

    «З цими гравцями все нормально. Тому на другий збір до Туреччини вони вирушили на правах повноцінних виконавців нашого колективу», - сказав Санжар.

    Кулінич останні два сезони провів у білоруському «Мінську».

    Перший офіційний матч 2018 року «Олімпік» проведе проти «Динамо».

    Поєдинок запланований на 18 лютого.

    Джерело: sportarena.com

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