«Олімпік» підписав контракти з трьома новими футболістами
- Сьогодні, 17:52
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Сергій Кулінич. Фото: ФК Олімпік
Гравці разом з донецьким клубом вирушили на другий турецькій збір
Екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка»
Про це розповів головний тренер Роман Санжар.
«З Пасічами ми уклали контракти. З Сергієм Куліничем також прийшли до спільного знаменника в переговорах і підписали з ним угоду», - повідомив тренер донецького клубу.
«З цими гравцями все нормально. Тому на другий збір до Туреччини вони вирушили на правах повноцінних виконавців нашого колективу», - сказав Санжар.
Кулінич останні два сезони провів у білоруському «Мінську».
Перший офіційний матч 2018 року «Олімпік» проведе проти «Динамо».
Поєдинок запланований на 18 лютого.
Джерело: sportarena.com