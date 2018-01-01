«Олімпік» підписав контракти з трьома новими футболістами

Гравці разом з донецьким клубом вирушили на другий турецькій збір

Екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка» Про це розповів головний тренер Роман Санжар. «З Пасічами ми уклали контракти. З Сергієм Куліничем також прийшли до спільного знаменника в переговорах і підписали з ним



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Сергій Кулінич. Фото: ФК Олімпік

Гравці разом з донецьким клубом вирушили на другий турецькій збір

Екс-захисники «Вереса» Геннадій і Євген Пасічи і екс-півзахисник запорізького «Металурга» Сергій Кулінич стали гравцями «Олімпіка»

Про це розповів головний тренер Роман Санжар.

«З Пасічами ми уклали контракти. З Сергієм Куліничем також прийшли до спільного знаменника в переговорах і підписали з ним угоду», - повідомив тренер донецького клубу.

«З цими гравцями все нормально. Тому на другий збір до Туреччини вони вирушили на правах повноцінних виконавців нашого колективу», - сказав Санжар.

Кулінич останні два сезони провів у білоруському «Мінську».

Перший офіційний матч 2018 року «Олімпік» проведе проти «Динамо».

Поєдинок запланований на 18 лютого.

Джерело: sportarena.com