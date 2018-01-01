«Олімпік» повернувся до Києва після першого зимового збору

Найближчі три дні команда пробуде в столиці України

Перший навчально-тренувальний збір у Туреччині для «Олімпіка» підійшов до кінця. В ніч з 27 на 28 січня донеччани транзитом через Анкару прибули до Києва, в аеропорт «Жуляни», де на них чекав клубний автобус. Найближчі три дні команда пробуде в столиці України, тренерський штаб надав футболістам три вихідних. Про це



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Гравці Олімпіка. Фото: ФК Олімпік

Найближчі три дні команда пробуде в столиці України

Перший навчально-тренувальний збір у Туреччині для «Олімпіка» підійшов до кінця. В ніч з 27 на 28 січня донеччани транзитом через Анкару прибули до Києва, в аеропорт «Жуляни», де на них чекав клубний автобус.

Найближчі три дні команда пробуде в столиці України, тренерський штаб надав футболістам три вихідних. Про це повідомляє прес-служба «Олімпіка».

Пізно ввечері 30 січня футболісти, тренерський штаб і персонал «Олімпіка» знову збереться в аеропорту «Жуляни» щоб вилетіти на другий збір до Туреччини. У програмі збору значаться чотири контрольні матчі, а імена суперників стануть відомі пізніше.