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    «Олімпік» повернувся до Києва після першого зимового збору

    Найближчі три дні команда пробуде в столиці України
    Перший навчально-тренувальний збір у Туреччині для «Олімпіка» підійшов до кінця. В ніч з 27 на 28 січня донеччани транзитом через Анкару прибули до Києва, в аеропорт «Жуляни», де на них чекав клубний автобус. Найближчі три дні команда пробуде в столиці України, тренерський штаб надав футболістам три вихідних. Про це
    • Сьогодні, 11:56
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    Гравці Олімпіка. Фото: ФК Олімпік
    Гравці Олімпіка. Фото: ФК Олімпік

    Найближчі три дні команда пробуде в столиці України

    Перший навчально-тренувальний збір у Туреччині для «Олімпіка» підійшов до кінця. В ніч з 27 на 28 січня донеччани транзитом через Анкару прибули до Києва, в аеропорт «Жуляни», де на них чекав клубний автобус.

    Найближчі три дні команда пробуде в столиці України, тренерський штаб надав футболістам три вихідних. Про це повідомляє прес-служба «Олімпіка».

    Пізно ввечері 30 січня футболісти, тренерський штаб і персонал «Олімпіка» знову збереться в аеропорту «Жуляни» щоб вилетіти на другий збір до Туреччини. У програмі збору значаться чотири контрольні матчі, а імена суперників стануть відомі пізніше.

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