«Олімпік» проведе спаринг з польським клубом
- Сьогодні, 18:46
-
Розсилка
Фото: прес-служба ФК Олімпік
Матч відбудеться третього лютого
Донецький «Олімпік» проведе контрольний матч з «Краковією».
Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.
Спаринг відбудеться третього лютого 2018-го року в рамках навчально - тренувального збору команди Романа Санжара в Туреччині.
Зазначимо, що кольори краків'ян захищає український захисник Олексій Дитятьєв.
«Краковія» займає 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.
Джерело: ua-football.com