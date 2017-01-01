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    «Олімпік» проведе спаринг з польським клубом

    Матч відбудеться третього лютого
    Донецький «Олімпік» проведе контрольний матч з «Краковією». Про це  повідомляє офіційний сайт польського клубу. Спаринг відбудеться третього лютого 2018-го року в рамках навчально - тренувального збору команди Романа Санжара в Туреччині. Зазначимо, що кольори краків'ян захищає український захисник Олексій Дитятьєв.
    • Сьогодні, 18:46
    • Розсилка
    Фото: прес-служба ФК Олімпік
    Фото: прес-служба ФК Олімпік

    Матч відбудеться третього лютого

    Донецький «Олімпік» проведе контрольний матч з «Краковією».

    Про це  повідомляє офіційний сайт польського клубу.

    Спаринг відбудеться третього лютого 2018-го року в рамках навчально - тренувального збору команди Романа Санжара в Туреччині.

    Зазначимо, що кольори краків'ян захищає український захисник Олексій Дитятьєв.

    «Краковія» займає 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.

    Джерело: ua-football.com

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