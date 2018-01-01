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    «Олімпік» провів перше тренування після зимової відпустки

    Уже відомо, що Павло Лук'янчук, у якого завершилося орендна угода, залишить клуб
    Повернувся до роботи донецький «Олімпік». Рівно місяць футболісти були у відпустці. На базі у Щасливому «олімпійців» чекала зустріч не тільки один з одним, але і з тренерським штабом, персоналом і колишнім партнером Андрієм Богдановим, який заглянув провідати колег, інформує офіційний сайт клубу. Після невеликих командних
    • Сьогодні, 09:50
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    ФК &laquo;Олімпік&raquo;
    ФК «Олімпік»

    Уже відомо, що Павло Лук'янчук, у якого завершилося орендна угода, залишить клуб

    Повернувся до роботи донецький «Олімпік». Рівно місяць футболісти були у відпустці.

    На базі у Щасливому «олімпійців» чекала зустріч не тільки один з одним, але і з тренерським штабом, персоналом і колишнім партнером Андрієм Богдановим, який заглянув провідати колег, інформує офіційний сайт клубу.

    Після невеликих командних зборів, під час якого виступив головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар, хлопці вийшли на перше тренування у новому році.

    Не брали участі у роботі травмовані Іван Брікнер і Володимир Доронін, за індивідуальним графіком займався Еммерсон, зате разом з усіма тренувалася група гравців з молодіжної команди.

    Поки немає у таборі донеччан Мохи, який приєднається до «олімпійцям» вже у Туреччині.

    Не продовжить свою кар'єру в «Олімпіку» Павло Лук'янчук, у якого завершилося орендна угода. Зураб Очігава й Олександр Мігунов можуть залишитися у команді до літа.

    Найближчі три дні «Олімпік» буде працювати у дворазовому режимі, а 14 січня донеччани вирушать до Туреччини, на перший з двох запланованих зборів.

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