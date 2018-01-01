«Олімпік» провів перше тренування після зимової відпустки

Уже відомо, що Павло Лук'янчук, у якого завершилося орендна угода, залишить клуб

Повернувся до роботи донецький «Олімпік». Рівно місяць футболісти були у відпустці. На базі у Щасливому «олімпійців» чекала зустріч не тільки один з одним, але і з тренерським штабом, персоналом і колишнім партнером Андрієм Богдановим, який заглянув провідати колег, інформує офіційний сайт клубу. Після невеликих командних



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ФК «Олімпік»

Уже відомо, що Павло Лук'янчук, у якого завершилося орендна угода, залишить клуб

Повернувся до роботи донецький «Олімпік». Рівно місяць футболісти були у відпустці.

На базі у Щасливому «олімпійців» чекала зустріч не тільки один з одним, але і з тренерським штабом, персоналом і колишнім партнером Андрієм Богдановим, який заглянув провідати колег, інформує офіційний сайт клубу.

Після невеликих командних зборів, під час якого виступив головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар, хлопці вийшли на перше тренування у новому році.

Не брали участі у роботі травмовані Іван Брікнер і Володимир Доронін, за індивідуальним графіком займався Еммерсон, зате разом з усіма тренувалася група гравців з молодіжної команди.

Поки немає у таборі донеччан Мохи, який приєднається до «олімпійцям» вже у Туреччині.

Не продовжить свою кар'єру в «Олімпіку» Павло Лук'янчук, у якого завершилося орендна угода. Зураб Очігава й Олександр Мігунов можуть залишитися у команді до літа.

Найближчі три дні «Олімпік» буде працювати у дворазовому режимі, а 14 січня донеччани вирушать до Туреччини, на перший з двох запланованих зборів.