«Олімпік» розірвав контракт з гравцем, який пробув у клубі менше двох місяців



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Євген Морозенко. Фото ФК «Олімпік»

Євген Морозенко встиг зіграти лише у двох матчах

У кадровому складі футбольного клубу «Олімпік» відбулася зміна.

Команду покинув 26-річний півзахисник Євген Морозенко, інформує офіційний сайт донецької команди.

Клуб і футболіст вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою сторін.

Євген став гравцем «Олімпіка» у липні поточного року. На старті сезону провів лише два неповних матчі – проти «Ворскли» (1:0) і «Шахтаря» (2:5).

«Керівництво ФК «Олімпік» дякує Євгену Морозенку за співпрацю та бажає подальших успіхів в ігровій кар'єрі», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Окрім того, «Олімпік» планує плідно попрацювати під час паузи у чемпіонаті, яка буде пов’язана з матчами збірної України у Лізі націй.

Після гри з «Десною» футболісти «Олімпіка» отримають два вихідні дні, а вже у середу відправляться до Харкова, де протягом тижня проведуть міні-збір на базі ФК «Металіст».

У планах команди можливе проведення контрольного матчу.