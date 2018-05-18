Основні захисники не допоможуть «Шахтарю» у матчі з «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Шахтар»

Ордець, Кривцов, а також Зубков і Танковський точно не зіграють з киянами

У п’ятницю, 18 травня, «гірники» провели заключне тренування сезону-2017/18.

Попри те, що майбутній матч для «Шахтаря» вже не має турнірної ваги, чемпіони перебувають в очікуванні українського «класико», інформує офіційний сайт клубу.

Ранкова сесія почалася з півгодинної теорії, після якої Паулу Фонсека зібрав усю команду на полі, закликавши підопічних завершити тріумфальний сезон перемогою над суперником.

Саме заняття здебільшого було побудоване на ігрових вправах, також «помаранчево-чорні» попрацювали над стандартами.

Не готуються до зустрічі з «Динамо» травмовані Іван Ордець, Сергій Кривцов, Олександр Зубков.

Також проходить курс реабілітації після операції на коліні В’ячеслав Танковський.

Натомість, до тренувань у загальній групі повернувся Микола Матвієнко, який зламав носа у матчі молодіжної першості з «Олександрією»1. Лівий захисник наразі займається у спеціальній захисній масці.

Нагадаємо, матч 32-го туру української Прем’єр-ліги «Динамо» – «Шахтар» відбудеться 19 травня о 19:30 на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.