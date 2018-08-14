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    ПАОК Хачеріді та Шахова вибиває з Ліги чемпіонів московський «Спартак»

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    Фото twitter.com/fcsm_official - ПАОК Хачеріді та Шахова вибиває з Ліги чемпіонів московський «Спартак»
    Фото twitter.com/fcsm_official

    Грецька команда втримала потрібний результат

    Грецький ПАОК продовжує боротьбу за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів-2018/19.

    У третьому кваліфікаційному раунді колектив із Салонік здолав московський «Спартак» – 3:2 та 0:0.

    Після перемоги вдома греки втримали потрібний результат у столиці Росії.

    Зауважимо, що українські футболісти Євген Хачеріді та Євген Шахов вийшли у звітному матчі на заміни у другому таймі.

    Окрім того, у першій половині зустрічі у складі «Спартака» був вилучений колишній гравець донецького «Шахтаря» Луїс Адріано.

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Третій кваліфікаційний раунд

    «Спартак» (Москва, Росія) – ПАОК (Салоніки, Греція) – 0:0

    «Спартак»: Максименко, Єщенко, Жиго, Джикія, Д. Комбаров (Мельгарехо, 76), Фернандо (Самедов, 62), Глушаков, Зобнін, Ташаєв (Зе Луїш, 46), Промес, Луїс Адріано.

    ПАОК: Пасхалакіс, Лео Матос, Фернанду Варела, Ель-Каддурі (Варда, 46), Маурісіо, Прийович, Пелкас (Шахов, 78), Креспо, Лімніос, Вієйрінья (Хачеріді, 64), Каньяс.

    Попередження: Фернандо (22), Лео Матос (25), Пасхалакіс (34), Джикія (37), Ель-Каддурі (37), Зобнін (86).

    Вилучення: Луїс Адріано (33).

    Перший матч – 2:3.

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