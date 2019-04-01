Папа римський розповів, чи можна називати Ліонеля Мессі Богом



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Ліонель Мессі

82-річний Франциск є давнім фанатом футболу і вболіває за аргентинський клуб «Сан-Лоренсо»

Папа римський Франциск поділився думкою про нападника іспанської «Барселони» Ліонеля Мессі.

«Теоретично, називати Мессі богом є блюзнірством. Не можна говорити подібне або вірити в це. Наприклад, я точно не вірю. Люди можуть порівнювати Мессі з богом, лише висловлюючи захоплення. Але йому не потрібно поклонятися. Це тільки мовний зворот. Фраза «футбольний Бог» - це популярний спосіб самовираження. Мессі - дуже хороший, але він не бог», - наводить слова понтифіка Marca.

82-річний Франциск є давнім фанатом футболу і вболіває за аргентинський клуб «Сан-Лоренсо».

У нинішньому сезоні 31-річний Мессі взяв участь в 27 матчах чемпіонату Іспанії, в яких забив 31 гол і віддав 12 результативних передач. Його контракт з клубом діє до літа 2021 року.

Джерело: Чемпионат.com