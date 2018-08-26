Педраса рішенням суддів переміг Бельтрана і, ймовірно, стане наступним суперником Ломаченка



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Хосе Педраса

В 11-й трихвилинці він відправив свого опонента в нокдаун лівим аперкотом

Колишній чемпіон світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі пуерториканець Хосе Педраса (25-1, 12 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів мексиканця Раймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО).

Педраса впевнено виграв стартові раунди, переграючи повільного Бельтрана за рахунок рухливості і роботи джебом.

У середніх раундах мексиканець вирівняв бій, додавши в агресії, але кінцівка поєдинку залишилася за претендентом з Пуерто-Ріко, який впевнено виграв два фінальних раунди, причому в 11-й трихвилинці він відправив свого опонента в нокдаун лівим аперкотом.

По закінченню бою судді віддали перемогу Хосе Педрасі з рахунком 117:110, 117:110 і 115:112.

Таким чином, саме Хосе Педраса стане наступним суперником чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі українця Василя Ломаченка.

Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 1 грудня в США.

Джерело: boxingnews.com.ua