Першим фіналістом Кубка Іспанії з футболу стала «Севілья»
- Сьогодні, 08:55
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Розсилка
Другим буде «Барселона» чи «Валенсія»
«Севілья» стала першим учасником фіналу Кубку Іспанії з футболу сезону-2017/18.
У першому матчі з «Леганесом» на виїзді команда розійшлися миром – 1:1.
Звичайно, такий результат залишав більше шансів андалусійцям.
І вони цілком спокійно здобули перемогу та вийшли у фінальний раунд.
«Севілья» забила на 15-й хвилині, а подвоїла перевагу на 89-й, коли суперники намагалися врятувати поєдинок.
У фіналі «Севільї» протистоятиме «Барселона» чи «Валенсія», які матч-відповідь зіграють у четвер, 8 лютого.
У першій зустрічі каталонці виграли вдома з рахунком 1:0.
Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18
Матч 1/2 фіналу
Матч-відповідь
«Севілья» – «Леганес» – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Корреа (15), 2:0 – Васкес (89)
«Севілья»: Ріко, Лангле, Меркадо, Ескудеро, Навас, Банега (Пісарро, 84), Нзонзі, Сарабія (Лаюн, 74), Васкес, Корреа, Муріель (Сандро Рамірес, 80)
Перший матч – 1:1