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    Першим фіналістом Кубка Іспанії з футболу стала «Севілья»

    Другим буде «Барселона» чи «Валенсія»
    «Севілья» стала першим учасником фіналу Кубку Іспанії з футболу сезону-2017/18. У першому матчі з «Леганесом» на виїзді команда розійшлися миром – 1:1. Звичайно, такий результат залишав більше шансів андалусійцям. І вони цілком спокійно здобули перемогу та вийшли у фінальний раунд. «Севілья» забила на
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    ФК &laquo;Севілья&raquo;
    ФК «Севілья»

    Другим буде «Барселона» чи «Валенсія»

    «Севілья» стала першим учасником фіналу Кубку Іспанії з футболу сезону-2017/18.

    У першому матчі з «Леганесом» на виїзді команда розійшлися миром – 1:1.

    Звичайно, такий результат залишав більше шансів андалусійцям.

    І вони цілком спокійно здобули перемогу та вийшли у фінальний раунд.

    «Севілья» забила на 15-й хвилині, а подвоїла перевагу на 89-й, коли суперники намагалися врятувати поєдинок.

    У фіналі «Севільї» протистоятиме «Барселона» чи «Валенсія», які матч-відповідь зіграють у четвер, 8 лютого.

    У першій зустрічі каталонці виграли вдома з рахунком 1:0.

    Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18

    Матч 1/2 фіналу

    Матч-відповідь

    «Севілья» – «Леганес» – 2:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Корреа (15), 2:0 – Васкес (89)

    «Севілья»: Ріко, Лангле, Меркадо, Ескудеро, Навас, Банега (Пісарро, 84), Нзонзі, Сарабія (Лаюн, 74), Васкес, Корреа, Муріель (Сандро Рамірес, 80)

    Перший матч – 1:1

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