Першим фіналістом Кубка Іспанії з футболу стала «Севілья»

Другим буде «Барселона» чи «Валенсія»

«Севілья» стала першим учасником фіналу Кубку Іспанії з футболу сезону-2017/18. У першому матчі з «Леганесом» на виїзді команда розійшлися миром – 1:1. Звичайно, такий результат залишав більше шансів андалусійцям. І вони цілком спокійно здобули перемогу та вийшли у фінальний раунд. «Севілья» забила на