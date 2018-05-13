Петро Порошенко привітав Василя Ломаченка з перемогою

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Василь Ломаченко

Петро Порошенко назвав перемогу українця «впевненою»

Президент України Петро Порошенко похвалив боксера Василя Ломаченка за перемогу проти Хорхе Лінареса.

Василь Ломаченко у неділю, 13 травня, вночі нокаутував Хорхе Лінареса в 10-му раунді, хоча і не показував до цього свого звичного домінування і навіть побувавв нокдауні.

Проте, Петро Порошенко назвав перемогу українця «впевненою».

«Дуже успішна ніч для всіх шанувальників боксу. Наш Василь Ломаченко здобув чергову перемогу на легендарній арені «Медісон Сквер Гарден, впевнено перемігши Хорхе Лінареса. Щиро вітаємо нашого чемпіона! Ти - мега крутий!», - йдеться в повідомленні на сторінці Президента України в Facebook.

Наступним суперником Василя Ломаченка може стати чемпіон за версією WBC Майкі Гарсія, який виграв всі 38 боїв в професійній кар'єрі.