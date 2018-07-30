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    Петряк забив перші голи за «Ференцварош», Коноплянка зіграв один тайм за «Шальке»

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    Фото facebook.com/fradi.hu/ - Петряк забив перші голи за «Ференцварош», Коноплянка зіграв один тайм за «Шальке»
    Фото facebook.com/fradi.hu/

    Іван Петряк відзначився відразу дублем

    Півзахисник збірної України й угорського «Ференцвароша» Іван Петряк забив перші м'ячі у складі нової команди.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    У другому турі чемпіонату Угорщини команда Петряка на виїзді обіграла МТК із рахунком 4:1.

    Іван провів повний матч, а обидва свої м’ячі забив у першому таймі – на 34-й і 38-й хвилинах.

    Після двох турів «Ференцварош» із шістьма очками в активі посідає першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату.

    Водночас, півзахисник збірної України Євген Коноплянка відіграв 45 хвилин у складі свого «Шальке» у контрольному матчі проти команди другої бундесліги «Ерцгебірге Ауе».

    Українець розпочав поєдинок на лаві запасних, а після перерви з’явився на полі. Відігравши повністю другий тайм, Коноплянка не допоміг «Шальке» уникнути поразки з рахунком 0:1.

    Наступний матч гельзенкірхенці проведуть у неділю, 5 серпня. Їхнім суперником буде французький «Анже».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Угорщина Євген Коноплянка
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