Петряк забив перші голи за «Ференцварош», Коноплянка зіграв один тайм за «Шальке»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото facebook.com/fradi.hu/

Іван Петряк відзначився відразу дублем

Півзахисник збірної України й угорського «Ференцвароша» Іван Петряк забив перші м'ячі у складі нової команди.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

У другому турі чемпіонату Угорщини команда Петряка на виїзді обіграла МТК із рахунком 4:1.

Іван провів повний матч, а обидва свої м’ячі забив у першому таймі – на 34-й і 38-й хвилинах.

Після двох турів «Ференцварош» із шістьма очками в активі посідає першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату.

Водночас, півзахисник збірної України Євген Коноплянка відіграв 45 хвилин у складі свого «Шальке» у контрольному матчі проти команди другої бундесліги «Ерцгебірге Ауе».

Українець розпочав поєдинок на лаві запасних, а після перерви з’явився на полі. Відігравши повністю другий тайм, Коноплянка не допоміг «Шальке» уникнути поразки з рахунком 0:1.

Наступний матч гельзенкірхенці проведуть у неділю, 5 серпня. Їхнім суперником буде французький «Анже».