Пілот Mercedes Боттас завершив лідером тести Формули-1 в Іспанії

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Саме Валттері показав найкращий час у другий день змагань

Гонщик Mercedes Валттері Боттас очолив протокол другого й останнього дня тестів Формули-1 у Барселоні.

Валттері Боттас використав Supersoft на своєму найкращому колі на тому відрізку, коли він і Антоніо Джовінацці з Ferrari кілька разів обмінялися найкращими результатами перед обідньою перервою.

Джовінацці не зміг поліпшити свій ранковий час і закінчив сесію в 0.068 секунди позаду Боттаса. Своє найкраще коло італієць проїхав на Hypersoft. Усього на його рахунку 148 кіл – це найкращий результат дня.

Ландо Норріс із McLaren посів третє місце. Свій найкращий результат він показав в останній спробі на Soft, зупинивши секундомір на позначці 1:38.039.

Четвертим став Кевін Магнуссен, який ще вранці показав свій найкращий результат на Hypersoft. Магнуссен також спровокував припинення сесії після обіду, коли вилетів між поворотами 2 і 3.

Замкнув п'ятірку Микита Мазепін із Force India. Свій найкращий результат він показав на Soft за 20 хвилин до закінчення сесії.

Джерело: ua.motorsport.com