Пілоти Mercedes стали найшвидшими на першому тренуванні Гран Прі Іспанії

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Валттері Боттас

У Барселоні розпочався Гран Прі Формули-1

Фінський гонщик Mercedes Валттері Боттас став найшвидшим на першому тренуванні Гран Прі Іспанії у класі перегонів Формула-1.

Другий час показав його напарник британець Льюїс Хемілтон, який програв фіну вісім десятих секунди.

Третім став німецький пілот Ferrari Себастьян Феттель.

Зазначимо, що за кермо боліду Формули-1 повернувся Роберт Кубіца, який замінив на першій практиці росіянина Сергій Сироткіна.

Формула-1

Гран Прі Іспанії

Перше тренування

1. Валттері Боттас (Mercedes AMG) - 1:18.148

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) - 1:18.997

3. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:19.098

4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - 1:19.187

5. Кімі Райкконен (Ferrari) - 1:19.499

6. Фернандо Алонсо (McLaren) - 1:19.858

7. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 1:19.871

8. Ромен Грожан (Haas) - 1:19.906

9. Стоффель Вандорн (McLaren) - 1:20.083

10. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - 1:20.508

11. Кевін Магнуссен (Haas) - 1:20.637

12. Шарль Леклер (Sauber) - 1:20.665

13. Серхіо Перес (Force India) - 1:20.924

14. Маркус Ерікссон (Sauber) - 1:20.984

15. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - 1:21.053

16. Естебан Окон (Force India) - 1:21.144

17. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - 1:21.159

18. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - 1:21.373

19. Роберт Кубіца (Williams) - 1:21.510

20. Ленс Стролл (Williams) - 1:22.756.