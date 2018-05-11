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    Пілоти Mercedes стали найшвидшими на першому тренуванні Гран Прі Іспанії

    • Сьогодні, 14:13
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    Валттері Боттас
    Валттері Боттас

    У Барселоні розпочався Гран Прі Формули-1

    Фінський гонщик Mercedes Валттері Боттас став найшвидшим на першому тренуванні Гран Прі Іспанії у класі перегонів Формула-1.

    Другий час показав його напарник британець Льюїс Хемілтон, який програв фіну вісім десятих секунди.

    Третім став німецький пілот Ferrari Себастьян Феттель.

    Зазначимо, що за кермо боліду Формули-1 повернувся Роберт Кубіца, який замінив на першій практиці росіянина Сергій Сироткіна.

    Формула-1

    Гран Прі Іспанії

    Перше тренування

    1. Валттері Боттас (Mercedes AMG) - 1:18.148
    2. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) - 1:18.997
    3. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:19.098
    4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - 1:19.187
    5. Кімі Райкконен (Ferrari) - 1:19.499
    6. Фернандо Алонсо (McLaren) - 1:19.858
    7. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 1:19.871
    8. Ромен Грожан (Haas) - 1:19.906
    9. Стоффель Вандорн (McLaren) - 1:20.083
    10. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - 1:20.508
    11. Кевін Магнуссен (Haas) - 1:20.637
    12. Шарль Леклер (Sauber) - 1:20.665
    13. Серхіо Перес (Force India) - 1:20.924
    14. Маркус Ерікссон (Sauber) - 1:20.984
    15. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - 1:21.053
    16. Естебан Окон (Force India) - 1:21.144
    17. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - 1:21.159
    18. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - 1:21.373
    19. Роберт Кубіца (Williams) - 1:21.510
    20. Ленс Стролл (Williams) - 1:22.756.

    Іспанія Автоспорт Формула-1
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