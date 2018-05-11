Пілоти Mercedes стали найшвидшими на першому тренуванні Гран Прі Іспанії
- Сьогодні, 14:13
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У Барселоні розпочався Гран Прі Формули-1
Фінський гонщик Mercedes Валттері Боттас став найшвидшим на першому тренуванні Гран Прі Іспанії у класі перегонів Формула-1.
Другий час показав його напарник британець Льюїс Хемілтон, який програв фіну вісім десятих секунди.
Третім став німецький пілот Ferrari Себастьян Феттель.
Зазначимо, що за кермо боліду Формули-1 повернувся Роберт Кубіца, який замінив на першій практиці росіянина Сергій Сироткіна.
Формула-1
Гран Прі Іспанії
Перше тренування
1. Валттері Боттас (Mercedes AMG) - 1:18.148
2. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG) - 1:18.997
3. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:19.098
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - 1:19.187
5. Кімі Райкконен (Ferrari) - 1:19.499
6. Фернандо Алонсо (McLaren) - 1:19.858
7. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 1:19.871
8. Ромен Грожан (Haas) - 1:19.906
9. Стоффель Вандорн (McLaren) - 1:20.083
10. П'єр Гаслі (Toro Rosso) - 1:20.508
11. Кевін Магнуссен (Haas) - 1:20.637
12. Шарль Леклер (Sauber) - 1:20.665
13. Серхіо Перес (Force India) - 1:20.924
14. Маркус Ерікссон (Sauber) - 1:20.984
15. Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - 1:21.053
16. Естебан Окон (Force India) - 1:21.144
17. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - 1:21.159
18. Брендон Гартлі (Toro Rosso) - 1:21.373
19. Роберт Кубіца (Williams) - 1:21.510
20. Ленс Стролл (Williams) - 1:22.756.