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    Півфіналіст Ліги чемпіонів цікавиться капітаном «Шахтаря»

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    Тайсон. Фото FootBoom - Півфіналіст Ліги чемпіонів цікавиться капітаном «Шахтаря»
    Тайсон. Фото FootBoom

    «Рома» хоче придбати Тайсона

    Італійська «Рома» зацікавлена у трансфері капітана донецького «Шахтаря» бразильця Тайсона.

    Про це повідомляє Roma Press.

    Ця ініціатива належить спортивному директору столичної команди Рамону Мончі.

    Угода оцінюється у 25 мільйонів євро, передає footboom.com.

    Тайсон є гравцем збірної Бразилії. Після повернення з ЧС-2018 бразилець дав зрозуміти, що хоче змінити обстановку.

    Можливості Тайсона добре відомі і вболівальникам «Роми», адже «вовки» зустрічалися з «гірниками» у плей-офф Ліги чемпіонів-2017/18.

    Нагадаємо, раніше була інформація, що «Шахтар» готовий продати Тайсона.

    Чинний контракт Тайсона із «Шахтарем» розрахований до 2021 року.

    Також була інформація, що бразильський «Сан-Паулу» зробив донеччанам офіційну пропозицію про трансфер футболіста, та все ж гравець повернувся у розташування чинного чемпіона України.

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