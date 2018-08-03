Півфіналіст Ліги чемпіонів цікавиться капітаном «Шахтаря»



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Тайсон. Фото FootBoom

«Рома» хоче придбати Тайсона

Італійська «Рома» зацікавлена у трансфері капітана донецького «Шахтаря» бразильця Тайсона.

Про це повідомляє Roma Press.

Ця ініціатива належить спортивному директору столичної команди Рамону Мончі.

Угода оцінюється у 25 мільйонів євро, передає footboom.com.

Тайсон є гравцем збірної Бразилії. Після повернення з ЧС-2018 бразилець дав зрозуміти, що хоче змінити обстановку.

Можливості Тайсона добре відомі і вболівальникам «Роми», адже «вовки» зустрічалися з «гірниками» у плей-офф Ліги чемпіонів-2017/18.

Нагадаємо, раніше була інформація, що «Шахтар» готовий продати Тайсона.

Чинний контракт Тайсона із «Шахтарем» розрахований до 2021 року.

Також була інформація, що бразильський «Сан-Паулу» зробив донеччанам офіційну пропозицію про трансфер футболіста, та все ж гравець повернувся у розташування чинного чемпіона України.