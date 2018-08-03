Півфіналіст Ліги чемпіонів цікавиться капітаном «Шахтаря»
-
Розсилка
«Рома» хоче придбати Тайсона
Італійська «Рома» зацікавлена у трансфері капітана донецького «Шахтаря» бразильця Тайсона.
Про це повідомляє Roma Press.
Ця ініціатива належить спортивному директору столичної команди Рамону Мончі.
Угода оцінюється у 25 мільйонів євро, передає footboom.com.
Тайсон є гравцем збірної Бразилії. Після повернення з ЧС-2018 бразилець дав зрозуміти, що хоче змінити обстановку.
Можливості Тайсона добре відомі і вболівальникам «Роми», адже «вовки» зустрічалися з «гірниками» у плей-офф Ліги чемпіонів-2017/18.
Нагадаємо, раніше була інформація, що «Шахтар» готовий продати Тайсона.
Чинний контракт Тайсона із «Шахтарем» розрахований до 2021 року.
Також була інформація, що бразильський «Сан-Паулу» зробив донеччанам офіційну пропозицію про трансфер футболіста, та все ж гравець повернувся у розташування чинного чемпіона України.