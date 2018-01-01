Півзахисник «Карпат» може продовжити кар'єру в одному з клубів іспанської Прімери

У аргентинця завершився контракт з українським клубом

У півзахисника «Карпат» Фернандо Тіссоне закінчився контракт з львівським клубом і футболіст може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє Marca. До аргентинцеві проявляють інтерес «Леганес», «Бетіс» і «Хетафе». 31-річний хавбек перейшов в «Карпати» в серпні і провів у