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    Півзахисник «Карпат» може продовжити кар'єру в одному з клубів іспанської Прімери

    У аргентинця завершився контракт з українським клубом
    У півзахисника «Карпат» Фернандо Тіссоне закінчився контракт з львівським клубом і футболіст може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє Marca. До аргентинцеві проявляють інтерес «Леганес», «Бетіс» і «Хетафе». 31-річний хавбек перейшов в «Карпати» в серпні і провів у
    • Сьогодні, 10:50
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    Фернандо Тіссоне. Фото: ФК Карпати
    Фернандо Тіссоне. Фото: ФК Карпати

    У аргентинця завершився контракт з українським клубом

    У півзахисника «Карпат» Фернандо Тіссоне закінчився контракт з львівським клубом і футболіст може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

    Про це повідомляє Marca.

    До аргентинцеві проявляють інтерес «Леганес», «Бетіс» і «Хетафе».

    31-річний хавбек перейшов в «Карпати» в серпні і провів у складі львівського клубу 13 матчів.

    Тіссоне вже виступав в прикладі в складі «Малаги» і «Мальорки».

    Джерело: ua.tribuna.com

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