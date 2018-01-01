Півзахисник «Карпат» може продовжити кар'єру в одному з клубів іспанської Прімери
- Сьогодні, 10:50
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Фернандо Тіссоне. Фото: ФК Карпати
У аргентинця завершився контракт з українським клубом
У півзахисника «Карпат» Фернандо Тіссоне закінчився контракт з львівським клубом і футболіст може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє Marca.
До аргентинцеві проявляють інтерес «Леганес», «Бетіс» і «Хетафе».
31-річний хавбек перейшов в «Карпати» в серпні і провів у складі львівського клубу 13 матчів.
Тіссоне вже виступав в прикладі в складі «Малаги» і «Мальорки».
Джерело: ua.tribuna.com