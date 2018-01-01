Племінник Шумахера здобув першу перемогу у Формулі-4

Багато хто очікує на повернення легендарного прізвища до Формули-1

Син колишнього гонщика Формули-1 Ральфа Шумахера гарно почав новий для себе сезон у Формулі-4 та вже на другому етапі серії ОАЕ здобув першу перемогу у «формулах». Багато хто очікує на повернення легендарного прізвища до Формули-1 та, здається, це може зробити не тільки Мік Шумахер, в якого поки справи у Формулі-3 йдуть не дуже, але і



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Давід Шумахер. Фото: Motorsport

Багато хто очікує на повернення легендарного прізвища до Формули-1

Син колишнього гонщика Формули-1 Ральфа Шумахера гарно почав новий для себе сезон у Формулі-4 та вже на другому етапі серії ОАЕ здобув першу перемогу у «формулах».

Багато хто очікує на повернення легендарного прізвища до Формули-1 та, здається, це може зробити не тільки Мік Шумахер, в якого поки справи у Формулі-3 йдуть не дуже, але і племінник Шумі – Давід.

Давід дебютував у Формулі-4 ОАЕ на другому етапі на трасі Яс-Маріна минулого тижня, і одразу здобув чотири подіуми. До цього німець виступав лише у картингу.

Цей вікенд німецький гонщик почав знову з поул-позиції, але після лідирування протягом п’яти кіл зіткнувся із суперником та фінішував другим. Наступна спроба виявилася більш вдалою для 16-річного юнака і він здобув свою першу перемогу у «формулах».

«Так, я дуже щасливий і дякую всій команді», - сказав Давід Шумахер, який вже співпрацює із Mercedes та спонсором команди Force India - компанією BWT.

Ані сам німець, ані його менеджери не приховують, що гонки арабської Формули-4 є лише підготовкою до європейських чемпіонатів Формули-4, після цього можна буде реально оцінити шанси гонщика на подальше просування до вищих «формул».

Джерело: ua.motorsport.com