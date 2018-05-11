Поліція розслідує справу про розкрадання платежу солідарності від трансферу Ямроленка в «Боруссію»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз в кримінальному провадженні вилучені документи про рух коштів, накладено арешт на грошові активи, проводяться допити

Поліція розслідує розкрадання платежу солідарності (150 тисяч євро) від трансферу Андрія Ярмоленка в «Боруссію».

Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Ярмоленко перейшов з «Динамо» в «Боруссію» за 25 млн євро влітку 2017 року.

За регламентом ФІФА, 5% цієї суми «Динамо» має відправити СДЮШОР, в якій виховувався Ярмоленко.

Андрій є вихованцем СДЮШОР «Юність» в Чернігові, а 150 000 євро були отримані ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб Юність», яка не має до неї відношення.

Раніше суд вирішив заарештувати половину всієї суми (близько 2,3 млн гривень), щоб зберегти доказ незаконних дій «Юності».

Зараз в кримінальному провадженні вилучені документи про рух коштів, накладено арешт на грошові активи, проводяться допити. Слідство триває.