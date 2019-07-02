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    Польща може відмовитися від проведення Європейських ігор

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    Європейські ігри - Польща може відмовитися від проведення Європейських ігор
    Європейські ігри
    wyborcza.pl

    Євроігри-2023 мають відбутися в польському Кракові

    Польський Краків може відмовитися від проведення Європейських ігор 2023 року. Головна проблема в фінансуванні організації змагань. Про це повідомив міський голова Кракова Яцек Майхровський.

    «Наразі невідомо, чи зможе Краків провести Євроігри-2023. Ми не можемо допустити ситуацію, коли до міста приїде 12 тисяч гостей, а ми будемо вимушені платити за них», - цитує Майхровського Wyborcza.

    Краків залишається єдиним претендентом на проведення Європейських ігор 2023 року після того, як російська Казань вирішила не подавати заявку.

    Перші Європейські ігри відбулися 2015 року в азербайджанському Баку. Другі – щойно завершилися в Мінську.

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