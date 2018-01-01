Польський клуб планує придбати двох українських футболістів
- Сьогодні, 12:38
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Андрій Богданов
Клуб звернув увагу на півзахисника «Олімпіка» і захисника «Динамо»
У сферу інтересів польського клубу «Арка» потрапили відразу два українця.
Про це повідомляє arkowcy.pl.
Клуб звернув увагу на півзахисника «Олімпіка» Андрія Богданова і захисника «Динамо» Зураба Очігаву.
27-річний Богданов в поточному сезоні провів 19 матчів у складі «Олімпіка», в яких забив два голи і зробив три ассисти.
На рахунку 22-річного Очігави вісім матчів у складі «Олімпіка» і один гол.
Нагадаємо, контракт Очігави належить «Динамо».
Футболіст до кінця 2017 перебував в оренді в «Олімпіку».
Після 21 туру «Арка» займає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.
Джерело: ua.tribuna.com