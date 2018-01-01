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    Польський клуб планує придбати двох українських футболістів

    Клуб звернув увагу на півзахисника «Олімпіка» і захисника «Динамо»
    У сферу інтересів польського клубу «Арка» потрапили відразу два українця. Про це повідомляє arkowcy.pl. Клуб звернув увагу на півзахисника «Олімпіка» Андрія Богданова і захисника «Динамо» Зураба Очігаву. 27-річний Богданов в поточному сезоні провів 19 матчів у складі «Олімпіка», в яких забив два
    • Сьогодні, 12:38
    • Розсилка
    Андрій Богданов
    Андрій Богданов

    Клуб звернув увагу на півзахисника «Олімпіка» і захисника «Динамо»

    У сферу інтересів польського клубу «Арка» потрапили відразу два українця.

    Про це повідомляє arkowcy.pl.

    Клуб звернув увагу на півзахисника «Олімпіка» Андрія Богданова і захисника «Динамо» Зураба Очігаву.

    27-річний Богданов в поточному сезоні провів 19 матчів у складі «Олімпіка», в яких забив два голи і зробив три ассисти.

    На рахунку 22-річного Очігави вісім матчів у складі «Олімпіка» і один гол.

    Нагадаємо, контракт Очігави належить «Динамо».

    Футболіст до кінця 2017 перебував в оренді в «Олімпіку».

    Після 21 туру «Арка» займає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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