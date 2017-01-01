Прем'єр-ліга. Анонс матчів 18-го туру, 3 грудня

У неділю, 3 гурдня, відбудеться 4 матчі чемпіонату України з футболу

«Карпати» - «Олімпік» Початок матчу: 14:00. Стадіон: Україна. Травмовані: Перейра – Брікнер. Дискваліфіковані: немає. У «Карпат» важко припустити, хто з гравців дійсно травмований, а хто просто потрапив в немилість після чергових змін у тренерському штабі. Зрозуміло, що не зіграє отримавший травму



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У неділю, 3 гурдня, відбудеться 4 матчі чемпіонату України з футболу

«Карпати» - «Олімпік»

Початок матчу: 14:00. Стадіон: Україна.

Травмовані: Перейра – Брікнер.

Дискваліфіковані: немає.

У «Карпат» важко припустити, хто з гравців дійсно травмований, а хто просто потрапив в немилість після чергових змін у тренерському штабі.

Зрозуміло, що не зіграє отримавший травму тиждень тому Федеріко Перейра, а також інший захисник Володимир Сениця, який знову опинився в дублі після невдалого матчу проти «Олександрії». Зате повертається до складу Олег Голодюк, він не грав в попередньому матчі через травму.

У «Олімпіка» також є важливе повернення в особі Андрія Богданова, а Іван Брікнер раніше отримав серйозну травму і не зіграє до кінця року.

«Карпати» (орієнтовний склад): Підківка - Федецький, Нестеров, Лобай - Мірошниченко, Тіссоне, Голодюк, Гуцуляк - Мякушко, Делебко, Карраскаль.

«Олімпік» (орієнтовний склад): Махарадзе - Шестаков, Кравченко, Шабанов, Федорів - Богданов, Цимбалюк - Сондей, Прийомов, Моха – Біленький.

«Зірка» - «Сталь»

Початок матчу: 14:00. Стадіон: Зірка.

Травмовані: Фатєєв, Ель-Хамдауї, Пепе - Г.Малакян, Задерека, Грачов.

Дискваліфіковані: Климчук («Сталь»).

«Зірка» і «Сталь» продовжують грати не найсильнішими складами.

У господарів поля давно не грають і вже не повернуться на поле в цьому році Дмитро Фатєєв і Хішам Ель-Хамдауї, також поза грою перебуває Сесе Пепе, який пропустив поєдинок попереднього туру проти «Зорі».

«Сталь» крім раніше травмованих Гора Малакяна, Максима Задераки і Гліба Грачова на цей матч втратила також Юрія Климчука, який заробив дискваліфікацію.

«Зірка» (орієнтовний склад): Паст - Маткобожик, Качараба, Ковальов - Полегенько, Драченко, Загальский, Цюпа - Рассадкін, Петров, Чичиков.

«Сталь» (орієнтовний склад): Пеньков - Тимчик, Данієлян, Ткачук, Михайличенко - Месхі, Якимів - Мисик, Е.Малакян, Кузик – Обрадович.

«Ворскла» - «Олександрія»

Початок матчу: 17:00. Стадіон: ім. Бутовського.

Травмовані: Коломоєць, Чижов (обидва - під питанням) - Щедрий, Шендрик, Сітало.

Дискваліфіковані: Скляр («Ворскла»).

У сьогоднішньому матчі головний тренер «Ворскли» Василь Сачко не зможе розраховувати на дискваліфікованого Олександра Скляра, а ось ще два футболісти під питанням. Олександр Чижов вже видужав, але тільки приступив до тренувань, а Юрія Коломойця турбують проблеми з ключицею.

У лазареті «Олександрії» як і раніше три виконавці (Артем Щедрий, Антон Шендрик та Артем Сітало), але є і хороша новина для Володимира Шарана, адже оговтався від травми Андрій Бацула, який пропустив переможний матч з «Карпатами».

«Ворскла» (орієнтовний склад): Шуст- Пердута, Даллку, Чеснаков, Матвієнко - Кравченко, Шарпар - Кобахідзе, Кулач, Ребенок – Коломоєць.

«Олександрія» (орієнтовний склад): Паньків - Чеботаєв, Гітченко, Бондаренко, Бацула - Запорожан, Довгий - Старенький, Грицук, Полярус – Пономар.

«Динамо» - «Маріуполь»

Початок матчу: 19:30. Стадіон: Олімпійський.

Травмовані: Сидорчук, Бурда, Кравець - Рудика.

Дискваліфіковані: Танковскій (Маріуполь).

На тижні Олександр Хацкевич отримав приємні новини з лазарету, адже повернулися в загальну групу Дерліс Гонсалес, Домагой Віда і Віктор Циганков. Можливо, когось із них тренер побереже або випустить лише на заміну, хоча суперник у киян досить серйозний, щоб берегти сили, а чемпіонат явно в пріоритеті у киян.

Хіба що на вихід з лавки запасних може розраховувати і Артем Бесєдін, який відіграв вчора один тайм за молодіжну команду. Протистояти йому довелося В'ячеславу Таньковському, який приєднався до «молодіжки», адже не допоможе основі «Маріуполя» через дискваліфікацію. У лазареті азовців Сергій Рудика.

«Динамо» (орієнтовний склад): Бущан - Кенджера, Хачеріді, Кадар, Пиварич - Морозюк, Буяльський, Шапаренко, Циганков - Мораес, Мбокані.

«Маріуполь» (орієнтовний склад): Худжамов - Кирюханцев, Білий, Яворський, Неплях - Вакуленко, Мишнєв - Кожанов, Тотовицький, Болбат – Фомін.

Джерело: sportarena.com