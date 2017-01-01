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    Прем'єр-ліга. «Карпати» розгромно програли «Олександрії» після зміни головного тренера

    Всі питання про переможця зняв Віталій Пономар
    «Олександрія» впевнено розбила «Карпати» (3:0) в поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги, здобувши другу перемогу поспіль в турнірі. Господарі вийшли вперед на кінець години гри, коли Довгому і Старенькому вдалося розкрити оборону суперника, а Артем Полярус першим встиг на добиванні після сейва Романа Підківки і точно
    • Вчора, 18:56
    • Розсилка

    Всі питання про переможця зняв Віталій Пономар

    «Олександрія» впевнено розбила «Карпати» (3:0) в поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги, здобувши другу перемогу поспіль в турнірі.

    Господарі вийшли вперед на кінець години гри, коли Довгому і Старенькому вдалося розкрити оборону суперника, а Артем Полярус першим встиг на добиванні після сейва Романа Підківки і точно пробив у порожні ворота.

    Через шість хвилин господарі скористалися неузгодженістю Дениса Мірошниченка та Володимира Синиці, які дозволяли Полярусу вийти на побачення з голкіпером «Карпат», але герой минулого туру сам не став завершувати, а спасував Старенькому - 2:0.

    А всі питання про переможця зняв Віталій Пономар, який вчасно зреагував на невдалу передачу Синиці в сторону голкіпера, вибіг на побачення з Підківкою і елегантно того переграв.

    Перший тайм зовсім не обіцяв такого результативного поєдинку, адже команди відбігали фактично без гольових моментів.

    «Карпати» непогано почали другу половину і навіть могли забити після удару Сергія Мякушка зі штрафного, але після першого пропущеного м'яча гра гостей розладналася, а потім «Олександрія» просто розривала оборону суперника.

    «Олександрія» здобула другу перемогу поспіль і підібралася до першої шістки на відстань двох очок, хоча у «Зорі» є можливість знову збільшити відрив, а «Карпати» продовжують знаходитися в зоні вильоту.

    Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

    17-ий тур

    «Олександрія» - «Карпати» - 3:0

    Голи: Полярус(60), Старенький(66), Пономарь(78)

    Джерело: sportarena.com

    чемпіонат України Прем'єр Ліга
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