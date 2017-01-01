Прем'єр-ліга. «Карпати» розгромно програли «Олександрії» після зміни головного тренера

Всі питання про переможця зняв Віталій Пономар

«Олександрія» впевнено розбила «Карпати» (3:0) в поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги, здобувши другу перемогу поспіль в турнірі. Господарі вийшли вперед на кінець години гри, коли Довгому і Старенькому вдалося розкрити оборону суперника, а Артем Полярус першим встиг на добиванні після сейва Романа Підківки і точно



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Всі питання про переможця зняв Віталій Пономар

«Олександрія» впевнено розбила «Карпати» (3:0) в поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги, здобувши другу перемогу поспіль в турнірі.

Господарі вийшли вперед на кінець години гри, коли Довгому і Старенькому вдалося розкрити оборону суперника, а Артем Полярус першим встиг на добиванні після сейва Романа Підківки і точно пробив у порожні ворота.

Через шість хвилин господарі скористалися неузгодженістю Дениса Мірошниченка та Володимира Синиці, які дозволяли Полярусу вийти на побачення з голкіпером «Карпат», але герой минулого туру сам не став завершувати, а спасував Старенькому - 2:0.

А всі питання про переможця зняв Віталій Пономар, який вчасно зреагував на невдалу передачу Синиці в сторону голкіпера, вибіг на побачення з Підківкою і елегантно того переграв.

Перший тайм зовсім не обіцяв такого результативного поєдинку, адже команди відбігали фактично без гольових моментів.

«Карпати» непогано почали другу половину і навіть могли забити після удару Сергія Мякушка зі штрафного, але після першого пропущеного м'яча гра гостей розладналася, а потім «Олександрія» просто розривала оборону суперника.

«Олександрія» здобула другу перемогу поспіль і підібралася до першої шістки на відстань двох очок, хоча у «Зорі» є можливість знову збільшити відрив, а «Карпати» продовжують знаходитися в зоні вильоту.

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

17-ий тур

«Олександрія» - «Карпати» - 3:0

Голи: Полярус(60), Старенький(66), Пономарь(78)

Джерело: sportarena.com