Прем’єр-ліга. «Маріуполь» і «Львів» свій матч завершили бойовою нічиєю
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Розсилка
У Маріуполя у матчі шостого туру сильнішого не виявили
У матчі 6-го туру Прем’єр-ліги ФК «Маріуполь» зіграв унічию з ФК «Львів».
«Львів» відкрив рахунок у компенсований до першого тайму час – відзначився Вадим Парамонов.
На початку другого тайму «Маріуполь» зусиллями Піхальонка зрівняв рахунок.
Проте вже за дві хвилини Бруно знову вивів гостей вперед.
А на 59-й хвилині Чурко встановив остаточний рахунок у зустрічі – 2:2.
Прем’єр-ліга України з футболу
Матч 6-го туру
ФК «Маріуполь» – ФК «Львів» – 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Парамонов (45+2), 1:1 – Піхальонок (49), 1:2 – Бруно (51), 2:2 – Чурко (59)
«Маріуполь»: Худжамов, Биков, Яворський, Кирюханцев, Демірі (Полегенько, 39; Тищенко, 76), Мишньов, Федорчук, Піхальонок, Чурко, Фомін, Борячук (Вакула, 71).
«Львів»: Бандура, Западня, Приймак (Жонатан, 68), Воронін, Тейлор, Адамюк, Каленчук, Парамонов, Аугусто Бруно, Голіков (Волошинович, 81), Бруно Дуарте (Кисленко, 78).
Попередження: Федорчук (54), Яворський (56), Тейлор (73), Фомін (90).
Вилучення: Федорчук (90).