Прем'єр-ліга не забороняла переносити матч «Верес» - «Маріуполь» на стадіон «Україна»

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Цього сезону у матчі 15 туру «Верес» - «Зірка» рівняни вже проводили поєдинок на стадіоні «Україна»

Прем'єр-ліга України уточнила інформацію, яку розповсюдили ряд ЗМІ щодо проведення матчу «Верес» - «Маріуполь» на стадіоні «Україна»

Доводимо до вашого відома, що УПЛ не забороняла ФК «Верес» домашній матч 32 туру проти «Маріуполя» проводити на стадіоні «Україна» у Львові, а лише звернула увагу клубу на необхідність дотримання визначеної регламентом процедури переносу матчів на інший стадіон.

Цього сезону у матчі 15 туру «Верес» - «Зірка» рівняни вже проводили поєдинок на стадіоні «Україна».

Отож УПЛ нагадує, що і цього разу мають бути дотримані всі регламенті норми й надані необхідні документи щодо проведення матчу на іншому стадіоні, як це було зроблено напередодні поєдинку 15-го туру.

Раніше «Верес» повідомив маріупольців про те, що на «Арені Львів» газон в поганому стані і запропонував перенести матч на інший львівський стадіон.

Але коли «Верес» заявлявся в УПЛ, в якості основного стадіону вони вказали «Арену Львів», а резервним - «Авангард» в Луцьку. Тому у рівненського клубу немає ніяких підстав грати домашні матчі на «Україні».

Зустріч команд в 32-му турі повинна пройти 20 травня о 17.00.