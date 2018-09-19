  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем’єр-ліга. Призначено арбітрів на перенесений матч «Маріуполь» - «Динамо»

    • Розсилка
    Прем’єр-ліга. Призначено арбітрів на перенесений матч «Маріуполь» - «Динамо»

    Головним рефері буде Ігор Пасхал

    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на чергові поєдинки чемпіонату Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

    Зокрема, стало також відомо, хто обслуговувати перенесений матч 4-го туру між «Маріуполем» і «Динамо».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Перенесений матч 4-го туру

    26 вересня

    ФК «Маріуполь» – «Динамо». Маріуполь. Стадіон ім. В. Бойка. 17.00.

    Арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон), асистенти арбітра – Павлінов О.В. (Одеса), Сухін В.В. (Одеса), четвертий арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя).

    Спостерігач арбітражу – Швецов В.Б. (Одеса). Делегат ФФУ – Підкіпний І.М. (ОПФКУ «Прем'єр-ліга»).

    Офіцер безпеки ФФУ – Бухаленков С.О. (ОПФКУ «Прем'єр-ліга»).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ