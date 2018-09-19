Прем’єр-ліга. Призначено арбітрів на перенесений матч «Маріуполь» - «Динамо»
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Розсилка
Головним рефері буде Ігор Пасхал
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на чергові поєдинки чемпіонату Прем’єр-ліги сезону-2018/19.
Зокрема, стало також відомо, хто обслуговувати перенесений матч 4-го туру між «Маріуполем» і «Динамо».
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Прем’єр-ліга України з футболу
Перенесений матч 4-го туру
26 вересня
ФК «Маріуполь» – «Динамо». Маріуполь. Стадіон ім. В. Бойка. 17.00.
Арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон), асистенти арбітра – Павлінов О.В. (Одеса), Сухін В.В. (Одеса), четвертий арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя).
Спостерігач арбітражу – Швецов В.Б. (Одеса). Делегат ФФУ – Підкіпний І.М. (ОПФКУ «Прем'єр-ліга»).
Офіцер безпеки ФФУ – Бухаленков С.О. (ОПФКУ «Прем'єр-ліга»).