Прем'єр-ліга. «Шахтар» здолав «Олімпік» в донецькому дербі

Команди обмінялися голами вже на старті матчу

«Шахтар» в Києві не мав проблем з «Олімпіком» (4: 2) в 17-му турі УПЛ. Команди обмінялися голами вже на старті матчу - на результативний удар Феррейри «Олімпік» відповів влучним пострілом Прийомова з подачі Шестакова. Надалі «гірники» на порядок більше атакували, але забити змогли лише з пенальті.



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Команди обмінялися голами вже на старті матчу

«Шахтар» в Києві не мав проблем з «Олімпіком» (4: 2) в 17-му турі УПЛ.

Команди обмінялися голами вже на старті матчу - на результативний удар Феррейри «Олімпік» відповів влучним пострілом Прийомова з подачі Шестакова.

Надалі «гірники» на порядок більше атакували, але забити змогли лише з пенальті. Арбітр матчу Євген Арановський спершу не призначив пенальті за гру рукою Сергія Шестакова (Фонсека так протестував, що навіть був вилучений), але вже через пару хвилин раптом вказав на точку, угледівши порушення в боротьбі Шабанова з Ракицьким. Вирок судді виконав Феррейра.

Надалі все було справою техніки «гірників». «Олімпік» був змушений потроху розкриватися, за що «гірники» двічі карали суперника на контратаках - постаралися Бернард і Фред.

«Олімпік» ще один гол відіграв в кінцівці зусиллями Прийомова, але на більше господарів не вистачило.

Завдяки сьогоднішній перемозі «Шахтар» зміцнився на першій сходинці УПЛ, маючи в активі 39 очок. «Олімпік» же заробив 25 балів і ділить 3-4 місця з «Ворсклою».

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

17-ий тур

«Олімпік» - «Шахтар» - 2:4

Джерело: sportarena.com