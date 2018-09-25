Прев'ю матчу «Маріуполь» - «Динамо»: кияни спробують скоротити відставання від «Шахтаря»



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Безвиграшна в УПЛ серія «Маріуполя» у матчах з «Динамо» триває 11 матчів

. 26.09.2018. 17:00

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) проведе 30-й матч в українській Прем’єр-лізі.

Історія зустрічей

Всього зіграно 41 матч: +1=5-35 м’ячі 23-105. На полі «Маріуполя» – 20 матчів: +1=3-16 м’ячі 16-50. В УПЛ зіграно 37 матчів: +1=5-31 м’ячі 23-92. «На полі Маріуполя» – 18 матчів: +1=3-14 м’ячі 16-41

Останній матч на полі «Маріуполя»: 01.04.2018. 25-й тур чемпіонату України-2017/18. «Маріуполь» – «Динамо» – 2:3: голи: 1:0 - А. Тотовицький (29), 1:1 - А. Бєсєдін (48), 1:2 - М. Шапаренко (65), 1:3 - В. Циганков (72), 2:3 - А. Тотовицький (78).

Безвиграшна в УПЛ серія «Маріуполя» в матчах з «Динамо» з 11 вересня 2011 року триває 11 матчів: =2-9.

«Динамо» найбільшу перемогу в УПЛ здобуло саме в матчі з «Маріуполем» (9:0, 31.10.2010 р.), а «Маріуполь» при цьому зазнав своєї найбільшої поразки у чемпіонатах.

Цікаві факти та можливі події

«Маріуполь» може забити 600-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

«Динамо» може зазнати 50-ї виїзної поразки в УПЛ.

Безпрограшна гостьова серія «Динамо» у чемпіонатах розпочалася 1 квітня саме у Маріуполі й продовжується вісім матчів: +6=2.

Пропускна серія «Маріуполя» в матчах з Динамо триває у чемпіонатах вісім ігор – 22 голи.

Гольова домашня серія азовців з 13 травня в УПЛ триває чотири матчі – п’ять голів.

200-й гол в УПЛ може пропустити Рустам Худжамов із «Маріуполя» (ще два м’ячі).

«Динамо» проведе 40-й матч у чемпіонатах під керівництвом Олександра Хацкевича.

15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук з «Маріуполя», 10-й – Владислав Калітвінцев з «Динамо».

50-й матч у чемпіонатах може провести Олександр Андрієвський з «Динамо».

Арбітр Ігор Пасхал раніше провів один матч за участю «Маріуполя», який у минулому чемпіонаті зазнав гостьової поразки в Олександрії.

«Динамо» за Ігоря Пасхала в УПЛ ще не зазнавало поразок: у чотирьох матчах по дві перемоги та нічиї.

Джерело: сайт Прем'єр-ліги