Президент Всесвітньої боксерської ради відвідає Київ з робочим візитом
- Сьогодні, 16:15
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Маурісіо Сулейман та Віталій Кличко
14-го травня він проведе зустріч з мером Києва Віталієм Кличком
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман найближчим часом відвідає Київ з робочим візитом.
Про це інформує портал Luckypunch.net.
14 травня він проведе зустріч з мером Києва Віталієм Кличком і обговорить організацію 56-го Конгресу WBC, який пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня.
Як відомо, Київ готується восени зустрічати учасників 56-го Конгресу Світової боксерської Ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше.
З 30 вересня по 5 жовтня 2018-го року в столиці України зберуться зірки світового професійного боксу, президенти федерацій з країн-членів WBC, промоутери, судді та спортивні функціонери.