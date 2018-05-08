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    Президент Всесвітньої боксерської ради відвідає Київ з робочим візитом

    14-го травня він проведе зустріч з мером Києва Віталієм Кличком
    Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман найближчим часом відвідає Київ з робочим візитом. Про це інформує портал Luckypunch.net. 14 травня він проведе зустріч з мером Києва Віталієм Кличком і обговорить організацію 56-го Конгресу WBC, який пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня. Як відомо, Київ готується восени
    • Сьогодні, 16:15
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    Маурісіо Сулейман та Віталій Кличко
    Маурісіо Сулейман та Віталій Кличко

    14-го травня він проведе зустріч з мером Києва Віталієм Кличком

    Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман найближчим часом відвідає Київ з робочим візитом.

    Про це інформує портал Luckypunch.net.

    14 травня він проведе зустріч з мером Києва Віталієм Кличком і обговорить організацію 56-го Конгресу WBC, який пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня.

    Як відомо, Київ готується восени зустрічати учасників 56-го Конгресу Світової боксерської Ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше.

    З 30 вересня по 5 жовтня 2018-го року в столиці України зберуться зірки світового професійного боксу, президенти федерацій з країн-членів WBC, промоутери, судді та спортивні функціонери.

    Віталій Кличко Київ бокс
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