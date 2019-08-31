Призерка Олімпійських Ігор демонструє чудову фігуру після народження дитини



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Блискучі ракурси української спортсменки на тлі мальовничого Чорного моря Фото з соцмереж

Одеситка Олена Кравацька блискуче виглядає в купальнику і не приховує цього

Срібна призерка Олімпійських Ігор і Ріо-де-Жанейро (2016), фехтувальниця Олена Кравацька, поділилася зі своїми підписниками яскравим фото в купальнику, яке доповнила загадковим написом: «Тільки полюбивши жіночу душу, її тіло стане солодким як мед!».

На честь знакового олімпійського досягнення на руці Олени є символічне тату

Прихильники 27-річної фехтувальниці відзначають її чудову форму. І це дійсно так, особливо враховуючи той факт, що трохи більше року тому спортсменка стала мамою.

Олена любить відпочивати на узбережжі

Зазначимо, що в доробку красуні-брюнетки, окрім срібла Олімпійських Ігор (командна шабля), срібло і бронза чемпіонатів світу, золото Європейських Ігор, бронза чемпіонату Європи.

Олена нерідко тішить своїх шанувальників гарними фото в купальнику і на фоні моря, що й не дивно, адже проживає красуня в Одесі.

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