Промоутер Брієдіса: Бій Майріса проти Усика - головна спортивна подія Латвії за всю історію

Альберт Сієста розповів про майбутній півфінальний бій World Boxing Super Series

Бій чемпіона WBC Майріса Брієдіса (23-0, 18 КО) проти чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі Олександра Усика - головна спортивна подія Латвії за всю історію. Про це заявив промоутер латвійського боксера Албертс Сієста, який поділився очікуваннями вій майбутнього поєдинку. «Майріс і Олександр чимось схожі - Майріс теж вміє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Альберт Сієста. Фото: K2 Promotions

Альберт Сієста розповів про майбутній півфінальний бій World Boxing Super Series

Бій чемпіона WBC Майріса Брієдіса (23-0, 18 КО) проти чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі Олександра Усика - головна спортивна подія Латвії за всю історію.

Про це заявив промоутер латвійського боксера Албертс Сієста, який поділився очікуваннями вій майбутнього поєдинку.

«Майріс і Олександр чимось схожі - Майріс теж вміє битися, і на виїзді і вдома. Він вміє відключатися і концентруватися саме на бою, тому тут немає ніякого тиску. Звичайно, рідні стіни допомагають, адже він може побачити сім'ю, він знає, де їсти, він знає, де спати. А так, в загальному це не має ніякого значення», - зазначив він.

«Найсильніша сторона Усика - це природжений талант. Йому не потрібен тренер, мені так здається. Він аналізує кожен раунд, розуміє, що він робить. Він підлаштовується, він - дуже різносторонній боксер, він - обдарований боксер, просто від Бога. Завдання Майріса - показати те, на що він здатний. Усика бачили всі, він з часів любительської школи, - чемпіон Європи та чемпіон Олімпійських Ігор. Це вже не дивина», - зауважив Сієста.

На думку промоутера, бій з Усиком - це шанс для всіх побачити, хто такий Майріс Брієдіс.

«Усик здивував свого часу і піднімався на очах у всіх, а Майріс - це людина, яка прийшла з темряви. Прийшовши несподівано в бокс. Він - неймовірний талант і бій проти Усика - це шанс для всіх побачити, хто такий Майріс Брієдіс», - впевнений він.

«Те, що всі квитки на бій будуть розкуплені - це неминуче. Ажіотаж божевільний, вся Латвія знає, що відбувається. Це головна спортивна подія за всю історію Латвії, на мою думку», - сказав Сієста.

Нагадаємо, бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі.

Джерело: xsport.ua