Пустовий провів вдалий матч у першості Іспанії, а Фесенко – в Італії. Результати українських баскетболістів

Але якщо команда Артема виграла, то клуб Кирила поступилася

Центровий збірної України Артем Пустовий допоміг «Обрадойро» перемогти на виїзді «Більбао» у матчі чемпіонату Іспанії – 84:74. Баскетболіст став найкращим у складі своєї команди. За 32:36 хв він набрав 19 очок, 9 підбирань, одну передачу, одне перехоплення та чотири блок-шоти, інформує офіційний сайт Федерації



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Артем Пустовий

Але якщо команда Артема виграла, то клуб Кирила поступилася

Центровий збірної України Артем Пустовий допоміг «Обрадойро» перемогти на виїзді «Більбао» у матчі чемпіонату Іспанії – 84:74.

Баскетболіст став найкращим у складі своєї команди. За 32:36 хв він набрав 19 очок, 9 підбирань, одну передачу, одне перехоплення та чотири блок-шоти, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Пустовий залишається лідером серед гравців чемпіонату Іспанії за блок-шотами: 40 у 17-ти матчах (у середньому 2,35 за поєдинок). Рейтинг ефективності бігмена української збірної склав 30 балів.

Центровий збірної України Кирило Фесенко провів вдалий матч у чемпіонаті Італії, в якому його «Авелліно» поступився «Реджо-Емілії» – 86:89. Бігмен вийшов у старті, відіграв 28 хвилин, набрав 21 очко, зібрав 9 підбирань і зробив дві передачі.

Команда українського форварда Дениса Яковлєва «Орландіна» також програла свій матч в італійській Серії А, поступившись на виїзді «Пістої» (69:91). Яковлєв вийшов у старті та за 31 хвилину набрав 10 очок, зробив підбирання та три передачі.

Четвертої поразки у сезоні зазнав «Монако» українського свінгмена Сергія Гладиря, який на виїзді крупно поступився «Нантерру» – 69:99. Українець вийшов у старті та за 17 хвилин відзначився трьома очками, двома підбираннями та двома передачами.

«Промітеас» захисника збірної України Олександра Липового програв домашній матч чемпіонату Греції, поступившись «Олімпіакосу» – 73:87. Наш баскетболіст увійшов у гру з лави, отримавши 22 хвилини ігрового часу, набрав три очки, зробив два підбирання й одну передачу при 2 фолах.

У чемпіонаті Литви відбулося відразу дві українських дуелі. «П’єно Жвайгждес» форварда В’ячеслава Боброва переміг «Вітаутас» розігруючого Дениса Лукашова – 116:93. Бобров, відігравши 26 хвилин, набрав 17 очок, зробив 9 підбирань, дві передачі, два перехоплення й один блок-шот. Лукашов отримав відіграв лише вісім хвилин, набрав одне очко, зробив два підбирання та передачу.

В іншому матчі литовської першості «Ювентус» форварда Максима Корнієнка переміг «Невежис» Владислава Коренюка (110:81). Корнієнко, вийшовши з лави, відіграв 21 хвилину, набрав 14 очок, зробив п’ять підбирань і передачу. Коренюк вийшов у старті та за 19 хвилин набрав два очка, зробив чотири підбирання та передачу.

«Роса Радом» бігмена збірної України Ігоря Зайцева зазнала поразки у чемпіонаті Польщі, поступившись у виїзному матчі клубу ГТК «Глівіце» (73:96). Українець, вийшовши з лави, відіграв 20 хвилин, набрав чотири очки, зібрав три підбирання та три передачі.