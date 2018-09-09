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    Пустовий увійшов в топ-10 найкращих гравців, які дебютують у Євролізі

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    Фото надане ресурсом sport.unian.ua - Пустовий увійшов в топ-10 найкращих гравців, які дебютують у Євролізі
    Фото надане ресурсом sport.unian.ua

    26-річний українець знаходиться на дев'ятому місці у рейтингу.

    Центровий «Барселони» українець Артем Пустовий увійшов до рейтингу найкращих новачків Євроліги за версією авторитетного видання Marca.

    Топ-10 виглядає таким чином:

    1. Нигель Вільям-Госс («Олімпіакос»)
    2. Кайл Куріч («Барселона»)
    3. Тайлер Енніс («Фенербахче»)
    4. Томас Уолкап («Жальгіріс»)
    5. Джордан Мікі («Химки»)
    6. Анджело Калайаро («Маккабі» Тель-Авів)
    7. Аарон Крафт («Будучность»)
    8. Роббі Емейз («Баварія»)
    9. Артем Пустовий («Барселона»)
    10. Альберт Олівер («Гербалайф Гран-Канарія»)

    Відзначимо, що «Барселона» не відпустила Пустового на вересневі матчі збірної України з Іспанією і Чорногорією.

    Джерело: Sport.ua

    Збірна України баскетбол
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