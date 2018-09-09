Пустовий увійшов в топ-10 найкращих гравців, які дебютують у Євролізі
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Фото надане ресурсом sport.unian.ua
26-річний українець знаходиться на дев'ятому місці у рейтингу.
Центровий «Барселони» українець Артем Пустовий увійшов до рейтингу найкращих новачків Євроліги за версією авторитетного видання Marca.
Топ-10 виглядає таким чином:
1. Нигель Вільям-Госс («Олімпіакос»)
2. Кайл Куріч («Барселона»)
3. Тайлер Енніс («Фенербахче»)
4. Томас Уолкап («Жальгіріс»)
5. Джордан Мікі («Химки»)
6. Анджело Калайаро («Маккабі» Тель-Авів)
7. Аарон Крафт («Будучность»)
8. Роббі Емейз («Баварія»)
9. Артем Пустовий («Барселона»)
10. Альберт Олівер («Гербалайф Гран-Канарія»)
Відзначимо, що «Барселона» не відпустила Пустового на вересневі матчі збірної України з Іспанією і Чорногорією.
Джерело: Sport.ua