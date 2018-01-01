Пустовий відзначився дабл-даблом у чемпіонаті Іспанії. Інші результати українців закордоном

До Вашої уваги результати український баскетболістів у європейських чемпіонатах

Захисник української збірної та грецького «Промітеусу» Олександр Липовий вийшов у старті домашнього матчу проти АЕКу, який його команда виграла з рахунком 69:66. За 25 хвилин українець відзначився чотирма очками, чотирма підбираннями та трьома передачами, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Центровий збірної України



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Олександр Липовий

До Вашої уваги результати український баскетболістів у європейських чемпіонатах

Захисник української збірної та грецького «Промітеусу» Олександр Липовий вийшов у старті домашнього матчу проти АЕКу, який його команда виграла з рахунком 69:66.

За 25 хвилин українець відзначився чотирма очками, чотирма підбираннями та трьома передачами, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Центровий збірної України Артем Пустовий відзначився дабл-даблом у матчі 15-го туру регулярного чемпіонату Іспанії, у якому його «Обрадойро» на виїзді поступився клубу «Унікаха» - 76:96.

За 30 хвилин на майданчику наш бігмен набрав 12 очок, зробив 11 підбирань і два блок-шоти.

Центровий В’ячеслав Кравцов відіграв 13 хвилин у матчі чемпіонату Туреччини, у якому його «Ешкішехір» удома програв важливий матч сусідам по турнірній таблиці «Бешикташу» - 78:87.

Бігмен української збірної набрав одне очко, зробив одне підбирання.

Розгромної поразки у чемпіонаті Литви зазнав «Вітаутас» розігруючого збірної України Дениса Лукашова, який на виїзді поступився «Летувос Рітасу» з рахунком 56:113.

Захисник вийшов у старті та за 22 хвилини набрав шість очок, зробив одне підбирання й одну передачу.

Повернувся до стартової п’ятірки польської «Роси Радом» бігмен збірної України Ігор Зайцев, що не врятувало його команду від виїзної поразки у матчі національної першості з «Гдинею» - 82:83.

Українець за 26 хвилин набрав 12 очок, зібрав сім підбирань і зробив два блок-шоти.

Форвард збірної України Максим Пустозвонов у матчі американської G-Ліги відіграв за «Кантон Чардж» лише одну хвилину, а його команда на виїзді перемогла «Гранд Репідс Драйв» з рахунком 102:98.