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    П'ять міст претендують на проведення фіналу Кубка України з футболу

    Фінал заплановано на 10 травня 2018 року
    Маріуполь, Суми, Одеса, Дніпро і Запоріжжя претендують на проведення фінального матчу Кубка України-2017/18. Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко. У півфінал турніру пробилися «Шахтар», «Динамо», «Маріуполь» і СК «Дніпро-1», жеребкування
    • Сьогодні, 16:06
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    Фінал заплановано на 10 травня 2018 року

    Маріуполь, Суми, Одеса, Дніпро і Запоріжжя претендують на проведення фінального матчу Кубка України-2017/18.

    Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко.

    У півфінал турніру пробилися «Шахтар», «Динамо», «Маріуполь» і СК «Дніпро-1», жеребкування відбудеться в березні (точна дата і процедура поки невідомі), базова дата проведення самих ігор - 18 квітня, а фінал заплановано на 10 травня 2018 року.

    Запоріжжя Маріуполь НОВИНИ ФУТБОЛУ Суми Одеса Кубок України Дніпро жеребкування ФФУ
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