П'ять міст претендують на проведення фіналу Кубка України з футболу

Фінал заплановано на 10 травня 2018 року

Маріуполь, Суми, Одеса, Дніпро і Запоріжжя претендують на проведення фінального матчу Кубка України-2017/18. Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко. У півфінал турніру пробилися «Шахтар», «Динамо», «Маріуполь» і СК «Дніпро-1», жеребкування