П'ять міст претендують на проведення фіналу Кубка України з футболу
- Сьогодні, 16:06
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Фінал заплановано на 10 травня 2018 року
Маріуполь, Суми, Одеса, Дніпро і Запоріжжя претендують на проведення фінального матчу Кубка України-2017/18.
Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко.
У півфінал турніру пробилися «Шахтар», «Динамо», «Маріуполь» і СК «Дніпро-1», жеребкування відбудеться в березні (точна дата і процедура поки невідомі), базова дата проведення самих ігор - 18 квітня, а фінал заплановано на 10 травня 2018 року.