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    Ракицький залишив розташування збірної України

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    Ярослав Ракицький. Фото: ФФУ - Ракицький залишив розташування збірної України
    Ярослав Ракицький. Фото: ФФУ

    Замість нього викликали Лук'янчука

    У зв'язку із загостренням старої травми колінного суглобу захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький залишив розташування збірної України.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    23-го травня футболіст брав участь у вечірньому тренуванні, яке, проте, не зумів закінчити.

    Замість Ракіцького до табору національної команди викликали 22-річного захисника Павла Лук'янчука, який весною на правах оренди виступав у «Вересі».

    Нагадаємо, що в межах навчально-тренувальної кампанії національна збірна України проведе два контрольні матчі.

    Спаринг-партнерами синьо-жовтих стануть Марокко (31-го травня) і Албанія (2-го червня).

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