Ракицький залишив розташування збірної України
-
Розсилка
Ярослав Ракицький. Фото: ФФУ
Замість нього викликали Лук'янчука
У зв'язку із загостренням старої травми колінного суглобу захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький залишив розташування збірної України.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
23-го травня футболіст брав участь у вечірньому тренуванні, яке, проте, не зумів закінчити.
Замість Ракіцького до табору національної команди викликали 22-річного захисника Павла Лук'янчука, який весною на правах оренди виступав у «Вересі».
Нагадаємо, що в межах навчально-тренувальної кампанії національна збірна України проведе два контрольні матчі.
Спаринг-партнерами синьо-жовтих стануть Марокко (31-го травня) і Албанія (2-го червня).